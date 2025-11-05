'NDA को बहुमत मिला तो महाराष्ट्र की तरह बिहार में होगा खेल', किशनगंज में बोलीं इकरा हसन

जागरण संवाददाता, किशनगंज। कैराना (उत्तर प्रदेश) की सपा सांसद इकरा हसन (Iqra Hasan) ने जिले के ठाकुरगंज विधानसभा के पौआखाली, किशनगंज विधानसभा के तैयबपुर, चिचुआबाड़ी तथा छतरगाछ में राजद व कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। महागठबंधन की सरकार बनने पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। पलायन में कमी आएगी।

उन्होंने आगे कहा, एनडीए को बहुमत मिलने पर भाजपा ने जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया वही खेल नीतीश कुमार के साथ बिहार में होगा। भाजपा अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। जिससे सामाजिक सौहार्द और बिगड़ेगा।

वहीं, छत्तरगाच्छ बैंक चौक में महागठबंधन की ओर से आयोजित सभा में इकरा हसन ने कहा कि बिहार के लोग नफरत की राजनीति से परेशान हैं। अब मोहब्बत और अमन की राजनीति को मजबूत करना है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप क्या फैसला लेते हैं। बिहार के लोग अगर भाजपा को हरा देंगे तो हम उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार को हटाने की लड़ाई और मजबूत होगी।