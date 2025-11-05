Language
    'NDA को बहुमत मिला तो महाराष्ट्र की तरह बिहार में होगा खेल', किशनगंज में बोलीं इकरा हसन

    By Amrendra Kant Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने किशनगंज में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कीं। उन्होंने बिहार में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार रोजगार लाएगी और पलायन कम होगा। उन्होंने एनडीए पर महाराष्ट्र जैसा खेल खेलने का आरोप लगाया और भाजपा पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया।

    Hero Image

    'NDA को बहुमत मिला तो महाराष्ट्र की तरह बिहार में होगा खेल', किशनगंज में बोलीं इकरा हसन (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, किशनगंज। कैराना (उत्तर प्रदेश) की सपा सांसद इकरा हसन (Iqra Hasan) ने जिले के ठाकुरगंज विधानसभा के पौआखाली, किशनगंज विधानसभा के तैयबपुर, चिचुआबाड़ी तथा छतरगाछ में राजद व कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। महागठबंधन की सरकार बनने पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। पलायन में कमी आएगी।

    उन्होंने आगे कहा, एनडीए को बहुमत मिलने पर भाजपा ने जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया वही खेल नीतीश कुमार के साथ बिहार में होगा। भाजपा अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। जिससे सामाजिक सौहार्द और बिगड़ेगा।

    वहीं, छत्तरगाच्छ बैंक चौक में महागठबंधन की ओर से आयोजित सभा में इकरा हसन ने कहा कि बिहार के लोग नफरत की राजनीति से परेशान हैं। अब मोहब्बत और अमन की राजनीति को मजबूत करना है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप क्या फैसला लेते हैं। बिहार के लोग अगर भाजपा को हरा देंगे तो हम उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार को हटाने की लड़ाई और मजबूत होगी।

    सपा सांसद ने आगे कहा कि वहां मुसलमान को तरह-तरह से सताया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसका घर बुलडोजर से ढाह दिया जाता है। उसका रोजगार छीन लिया जाता है, इसलिए आप लोग राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के हाथ मजबूत करें।

    इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल हुदा ने कहा कि भाजपा और एआईएमआईमए दोनों जनता को बांटने की राजनीति करती है। मौके पर सांसद डॉ. जावेद आजाद, विधायक रफीक आलम, जिलाध्यक्ष इमाम अली चिंटू आदि मौजूद थे।