    Munger News: मुंगेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़

    By Manish kumarEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई से इलाके में नकली सिगरेट के कारोबार पर लगाम लगने की उम ...और पढ़ें

    मुंगेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सिगरेट बनाने के कारखाने का उद्भेदन किया है। यह कार्रवाई वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के नयागांव में की गई। पुलिस ने मौके से सिगरेट निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं।

    इसके साथ ही चार देशी पिस्टल और करीब 85 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह गिरोह लंबे समय से नकली सिगरेट बनाकर बाजार में खपा रहा था। आगे की जांच जारी है।

