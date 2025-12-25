Munger News: मुंगेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़
मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई से इलाके में नकली सिगरेट के कारोबार पर लगाम लगने की उम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुंगेर। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सिगरेट बनाने के कारखाने का उद्भेदन किया है। यह कार्रवाई वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के नयागांव में की गई। पुलिस ने मौके से सिगरेट निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं।
इसके साथ ही चार देशी पिस्टल और करीब 85 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह गिरोह लंबे समय से नकली सिगरेट बनाकर बाजार में खपा रहा था। आगे की जांच जारी है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।