Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महुआ और मुंगेर मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आएगी तेजी, सरकार ने अलॉट किए 27 करोड़

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    बिहार सरकार ने महुआ और मुंगेर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के कार्य में तेजी लाने के लिए 27 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। स्वास्थ्य विभाग ने यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अभियान को और गति मिलने जा रही है। वैशाली के महुआ और मुंगेर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कुल 27 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। यह राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उपयोग में लाई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महुआ मेडिकल कॉलेज और मुंगेर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य पहले से प्रगति पर हैं। दोनों परियोजनाओं के लिए पूर्व में भी चरणबद्ध तरीके से राशि जारी की जा चुकी है, जिससे प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक ब्लाक और अस्पताल भवन से जुड़े प्रारंभिक कार्य पूरे किए गए हैं। नए आवंटन से शेष सिविल कार्यों, बकाया भुगतान और निर्माण की गति को और तेज किया जाएगा।

    वैशाली जिले के महुआ में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती देगा। यहां कॉलेज और संबद्ध अस्पताल के निर्माण से स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलने के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे। इस कॉलेज के कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए लिए चालू वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है।

    वहीं, मुंगेर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को गति देने के लिए सात करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह परियोजना वर्ष 2024-25 में प्रारंभ की गई थी। इस मेडिकल कॉलेज के लिए अब तक 105 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

    स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना है। महुआ और मुंगेर मेडिकल कॉलेज के निर्माण पूरा होने के बाद न केवल मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि बिहार में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में भी यह अहम भूमिका निभाएगा।