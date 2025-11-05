Bihar Politics: सम्राट के समर्थन में बैठे बसपा प्रत्याशी आशीष आनंद, तारापुर में दिलचस्प हुआ चुनाव

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। तारापुर में मतदान से एक दिन पूर्व बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रत्याशी आशीष आनंद ने भाजपा प्रत्याशी सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के पक्ष में समर्थन देने की घोषणा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घोषणा उन्होंने प्रेस वार्ता कर की। इसमें प्रदेश युवा भाजपा के उपाध्यक्ष सह तारापुर विधानसभा युवा प्रकोष्ठ प्रभारी प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष अश्वनी राज तथा युवा भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम राज उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तारापुर के सर्वांगीण विकास के प्रति सम्राट चौधरी की प्रतिबद्धता को देखते हुए जनता का झुकाव पहले से ही उनके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और समर्थकों की इच्छा थी कि बसपा भी तारापुर के विकास की भावना से जुड़ते हुए भाजपा प्रत्याशी का साथ दें।

उन्होंने आगे कहा, कार्यकर्ताओं और आम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने सम्राट चौधरी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं से अपील की कि वे भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी के पक्ष में जमकर मतदान करें, ताकि तारापुर में विकास की गति और तेज हो सके।

विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे सम्राट : जगदंबिका पाल दूसरी ओर, मंगलवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मी चरम पर रही। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल ने तारापुर के विभिन्न गांवों का दौरा कर एनडीए प्रत्याशी सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया।