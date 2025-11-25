Madhubani News: भारत-नेपाल सीमा पर 1400 बोतल शराब के साथ बाइक जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मधवापुर। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी व पुलिस की लगातार चौकसी के बाबजूद सीमा पर शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की अहले सुबह एसएसबी मधवापुर, परसा कैम्प और मधवापुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर संयुक्त नाका लगाकर इंडो-नेपाल सीमा पर 1400 बोतल देशी विदेशी शराब लदी सात बाइक जब्त की है, जबकि छह शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है।

एसएसबी कार्यवाहक कमांडेंट हरेंद्र सिंह ने बताया गुप्त सूचना मिली की नेपाल से भारी मात्रा में नेपाली शराब की खेप भारतीय क्षेत्र में आने वाली है। एसएसबी ने सूचना को संज्ञान में लेते हुए इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार के नेतृत्व में एसएसबी कैम्प मधवापुर, परसा एवं मधवापुर थाना पुलिस ने संयुक्त नाका के दौरान इंडो-नेपाल सीमा पिलर सं. 293 से लेकर 293/1 से 70 मीटर भारतीय क्षेत्र में नेपाल से सात बाइक पर 417 लीटर देशी-विदेशी शराब की खेप लाद कर आ रहा था।

सुरक्षा बलों को देख धंधेबाज बाइक लेकर भागना चाहा, किन्तु सुरक्षा बलों सभी को पकड़ लिया। जांच के दौरान आठ बोरी से 1400 बोतल देशी विदेशी शराब किया गया। बरामद शराब जब्त कर अग्रतर कार्रवाई के लिए मधवापुर थाना पुलिस के हवाले किया गया है।