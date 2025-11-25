पूर्वोत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में सीटों का भारी संकट, यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। गुवाहाटी, दीमापुर, डिब्रूगढ़ समेत पूर्वोत्तर भारत के लिए ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 20 दिसंबर तक अवध-असम एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षित सीटों पर नो रूम की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण समस्तीपुर सहित उत्तर बिहार के यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बंद होने और चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के तीन महीने के लिए रद्द रहने से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। वहीं लालगढ़-डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली अवध-असम एक्सप्रेस व नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के सभी कोचों में आरक्षण फुल है। यही नहीं, साप्ताहिक उदयपुर सिटी- कामख्या एक्सप्रेस में 31 दिसंबर तक नो रूम है।

जम्मूतवी-गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस में भी सात दिसंबर तक रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है। इससे समस्तीपुर और आसपास जिलों के उन यात्रियों की चिंता बढ़ गई है, जिन्हें किसी जरूरी कार्य से पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करनी है। यात्रियों का कहना है कि पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें दिल्ली, राजस्थान व जम्मू से चलती हैं और वे उत्तर भारत से ही यात्रियों से भर जाती हैं। उत्तर भारत में अधिक भीड़ होने के कारण उत्तर बिहार के यात्रियों को ट्रेनों में जगह ही नहीं मिल पाती है।