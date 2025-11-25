Language
    Darbhanga News: धान खरीद में बड़ा घोटाला; सनहपुर पैक्स में 2.77 लाख का धान गबन, प्रबंधक पर FIR दर्ज

    By Sadare Alam Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:41 AM (IST)

    दरभंगा के सनहपुर पैक्स में धान खरीद में 2.77 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है। पैक्स प्रबंधक पर धान के गबन का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना से किसानों में आक्रोश है, और वे सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    सनहपुर पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक पर धान खरीद में 2.77 लाख रुपये गबन की प्राथमिकी। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा। सनहपुर पैक्स अध्यक्ष रामबालक महतो एवं प्रबंधक सुधा कुमारी पर धान खरीद में 2.77 लाख रुपये गबन करने को लेकर सिंहवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला सहकारिता पदाधिकारी अरुण कुमार के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की गई है।

    अंकित कांड में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कुमार विनय ने कहा है कि सनहपुर पैक्स अध्यक्ष रामबालक महतो एवं प्रबंधक सुधा कुमारी द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल 155 क्विंटल धान की खरीद की गई।

    जांच के क्रम में 155 क्विंटल की जगह मात्र 31 क्विंटल धान पैक्स गोदाम में पाया गया। शेष 116 क्विंटल धान, जिसकी राशि दो लाख 77 हजार 704 रुपये होता है, उसे गोदाम में नहीं पाया गया।खरीद की मात्रा से गोदाम में कम धान पाये जाने पर समिति में प्रथम दृष्टया गबन का मामला बनता है।

    थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने आवेदन के आलोक में पैक्स अध्यक्ष राम बालक महतो, प्रबंधक सुधा कुमारी पर गबन का केस दर्ज कर प्रशिक्षु दारोगा विक्रांत कुमार को अनुसंधान सौंपा है।

    मालूम हो कि बीडीओ विक्रम भास्कर ने 20 नवंबर को पैक्स गोदाम का निरीक्षण बीसीओ के साथ किया था। पैक्स कार्यकारिणी सदस्य हरिश्चंद्र मिश्र, नीरज कुमार झा, रमेश साह, मुन्नी देवी, आशा देवी, सुबोध झा ने आवेदन सौंपकर आरोप लगाया था कि प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक किए बिना धान खरीद की प्रक्रिया फर्जी ढंग से की गई है।

