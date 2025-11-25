Darbhanga News: धान खरीद में बड़ा घोटाला; सनहपुर पैक्स में 2.77 लाख का धान गबन, प्रबंधक पर FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा। सनहपुर पैक्स अध्यक्ष रामबालक महतो एवं प्रबंधक सुधा कुमारी पर धान खरीद में 2.77 लाख रुपये गबन करने को लेकर सिंहवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला सहकारिता पदाधिकारी अरुण कुमार के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंकित कांड में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कुमार विनय ने कहा है कि सनहपुर पैक्स अध्यक्ष रामबालक महतो एवं प्रबंधक सुधा कुमारी द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल 155 क्विंटल धान की खरीद की गई। जांच के क्रम में 155 क्विंटल की जगह मात्र 31 क्विंटल धान पैक्स गोदाम में पाया गया। शेष 116 क्विंटल धान, जिसकी राशि दो लाख 77 हजार 704 रुपये होता है, उसे गोदाम में नहीं पाया गया।खरीद की मात्रा से गोदाम में कम धान पाये जाने पर समिति में प्रथम दृष्टया गबन का मामला बनता है।