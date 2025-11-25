एक्सप्रेस-वे रिंग रोड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को ससमय पूरा करना प्राथमिकता, पदभार ग्रहण कर बोले मंत्री नितिन नबीन

राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन ने सोमवार को विभाग का कामकाज संभाला। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे तथा रिंग रोड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को ससमय पूरा करना उनकी प्राथमिकता में है। मानीटरिंग प्रणाली को टेक्नोलाजी के माध्यम से और अधिक सशक्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सड़क नेटवर्क से आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल रही है। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि अगले पांच सालों में एक्सप्रेस-वे एवं रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य किया जाए।

इसके साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान घोषित परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण करने पर जोर दिया जाएगा। मानीटरिंग प्रणाली को टेक्नोलाजी के माध्यम से और भी सशक्त करने एवं पथ निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रहेगा।

हमारा लक्ष्य केवल सड़कों का निर्माण करना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण, समयबद्ध कार्य और पारदर्शिता के साथ विकास को आगे बढ़ाना है। पुराने एवं क्षतिग्रस्त मार्गों का ओपीआरएमसी के तहत शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में विभाग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने, निर्माण गुणवत्ता की निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाने तथा सड़क सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। जनता की समस्याओं एवं सुझावों के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्लेटफार्म की दिशा में भी काम किया जायेगा।