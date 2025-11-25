गली-मोहल्लों से निकलकर अब मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में खेला जाएगा 'कंचा', फॉलो किए जाएंगे ये रूल्स

जागरण संवाददाता, देहरादून। गलियों और मोहल्लों में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल कंचे को इस बार मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्राफी में बड़ा मंच मिलने जा रहा है। आधुनिक खेलों की चमक के बीच लोक खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजन समिति ने कंचे को प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया है। इससे न सिर्फ पुराने पारंपरिक खेलों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि गांव-कस्बों की प्रतिभा भी पहली बार राज्य स्तर पर अपना कौशल दिखा सकेंगी। यह खेल भी सारे नियमों के साथ होगा और खिलाड़ियों को पुरस्कार भी प्राप्त होगा।

गलियों से प्रतियोगिता के मंच तक कंचे, जिसे कभी गली-नुक्कड़ का खेल माना जाता था, अब आधिकारिक प्रतियोगिता के रूप में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्राफी का हिस्सा होगा। प्रतिभागियों को 'टीपा', 'डायरेक्ट शाट', 'लाइन हिट', 'मार्बल कंट्रोल' जैसे तकनीकी कौशल दिखाने होंगे। आयोजन समिति के अनुसार इस आयोजन का मकसद यह दिखाना है कि लोक खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अद्भुत कौशल, एकाग्रता और रणनीति की मांग करते हैं।