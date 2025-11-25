बिहार बोर्ड ने JEE-NEET 2028 मुफ्त कोचिंग के लिए जारी की आवेदन की तारीख, 30 नवंबर तक मौका

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) व मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) की निशुल्क गैर आवासीय कोचिंग संस्थान में नामांकन के लिए आवेदन तिथि जारी कर दी है।

आवेदन 30 नवंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। राज्य के नौ प्रमंडलीय जिले पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

विद्यार्थी वेबसाइट https://coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

बोर्ड ने कहा है कि आवेदन करते समय विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार नौ प्रमंडलीय जिले में से किसी एक जिले का विकल्प भर सकते हैं। यह कोर्स दो वर्षों ( 2026 से 2028 तक) का होगा।

जेईई मेन और नीट यूजी 2028 की परीक्षा के लिए विद्यार्थी को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पूर्व में पढ़ा चुके शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाएगी। दो वर्षों तक प्रति माह एक हजार रुपये कर छात्रवृत्ति भी विद्यार्थियों को दी जाएगी।