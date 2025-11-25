Language
    बिहार बोर्ड ने JEE-NEET 2028 मुफ्त कोचिंग के लिए जारी की आवेदन की तारीख, 30 नवंबर तक मौका

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार बोर्ड ने JEE-NEET 2028 की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। योग्य और इच्छुक छात्र 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक शानदार अवसर है, जिससे वे बिना किसी शुल्क के उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

    जेईई-नीट 2028: बिहार बोर्ड की मुफ्त कोचिंग, 30 नवंबर तक करें आवेदन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) व मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) की निशुल्क गैर आवासीय कोचिंग संस्थान में नामांकन के लिए आवेदन तिथि जारी कर दी है।

    आवेदन 30 नवंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। राज्य के नौ प्रमंडलीय जिले पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

    विद्यार्थी वेबसाइट https://coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

    बोर्ड ने कहा है कि आवेदन करते समय विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार नौ प्रमंडलीय जिले में से किसी एक जिले का विकल्प भर सकते हैं। यह कोर्स दो वर्षों ( 2026 से 2028 तक) का होगा।

    जेईई मेन और नीट यूजी 2028 की परीक्षा के लिए विद्यार्थी को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पूर्व में पढ़ा चुके शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाएगी। दो वर्षों तक प्रति माह एक हजार रुपये कर छात्रवृत्ति भी विद्यार्थियों को दी जाएगी।

    परीक्षा समिति ने कहा है चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आइसीएसई और अन्य बोर्ड के 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले वैसे विद्यार्थी जो 11वीं में बिहार बोर्ड से संबद्ध प्लस टू विद्यालयों में नामांकन लेने के इच्छुक हों, वे इसमें पढ़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 50 छात्र-छात्राओं का अलग-अलग बैच होगा।