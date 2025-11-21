Language
    MLA अरुण शंकर के मंत्री पद की शपथ लेने पर खजौली में हर्ष का माहौल, लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत

    By Ram Udgar Yadav Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:32 AM (IST)

    खजौली के विधायक अरुण शंकर के मंत्री पद की शपथ लेने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले अरुण शंकर के मंत्री बनने से लोगों में विकास की उम्मीदें जगी हैं। समर्थकों में भारी उत्साह है और क्षेत्र के विकास की गति बढ़ने की संभावना है।

    विधायक अरुण शंकर के मंत्री पद की शपथ लेने पर खजौली में हर्ष का माहौल। फोटो-एक्स

    संवाद सहयोगी, खजौली। खजौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने गुरुवार को पटना में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

    एनडीए कार्यकर्ताओं ने अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनने पर बधाई दी है। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अरुण शंकर के कैबिनेट मंत्री बनने से खजौली के लोगों का मान बढ़ा है।

    अब खजौली विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक पहल होगी। अरुण शंकर प्रसाद खजौली से तीसरी बार विधायक बने हैं। वर्ष 2010 में पहली बार यहां से विधायक चुने गए थे।

    पुनः वर्ष 2020 एवं वर्ष 2025 में वे लगातार दूसरी बार यहां से विधायक चुने गए हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनके शपथ लेने पर प्रमुख कुमारी उषा, सुमित कुमार सिंह, विनोद पांडेय, शंभूनाथ ठाकुर, मोहन चौधरी, कुंदन कुमार सिंह आदि ने बधाई दी है।

