MLA अरुण शंकर के मंत्री पद की शपथ लेने पर खजौली में हर्ष का माहौल, लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत

संवाद सहयोगी, खजौली। खजौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने गुरुवार को पटना में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। एनडीए कार्यकर्ताओं ने अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनने पर बधाई दी है। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अरुण शंकर के कैबिनेट मंत्री बनने से खजौली के लोगों का मान बढ़ा है।

अब खजौली विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक पहल होगी। अरुण शंकर प्रसाद खजौली से तीसरी बार विधायक बने हैं। वर्ष 2010 में पहली बार यहां से विधायक चुने गए थे।