पुनौराधाम में विवाह पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी, 25 नवंबर को श्रीराम-जानकी विवाह का होगा आयोजन
पुनौराधाम में विवाह पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। 25 नवंबर को श्रीराम और जानकी का विवाह होगा। मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है।
संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुनौराधाम व रजत द्वार जानकी मंदिर सहित जिले के विभिन्न मठ-मंदिरों में विवाह पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
पुनौराधाम व रजत द्वार जानकी मंदिर, श्रीजानकी प्राकट्य स्थली तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सह हनुमान सेना की ओर से दो दिवसीय विवाह महोत्सव की तैयारी हो रही है। कार्यक्रम का आयोजन रजत द्वार जानकी मंदिर के महंत विनोद दास के संयोजन में होगा।
समिति की ओर से प्रचार रथ द्वारा जिलेवासियों को विवाह महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। 24 नवंबर सोमवार को वैवाहिक गीत, शगुन व हल्दी रस्म के साथ मटकोर पूजा होगी। संध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
रात्रि को श्रीजानकी माता की महाआरती होगी, जबकि 25 नवंबर मंगलवार को श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन होगा। दोपहर में गाजे-बाजे के साथ दिव्य निशान व बरात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। संध्या में बरात द्वार पूजा व पाहुन की महाआरती होगी। रात्रि में विवाह की रस्म अदा की जाएगी।
पुनौराधाम जानकी मंदिर के महंत कौशल किशोर दास के उत्तराधिकारी रामकुमार दास ने बताया कि दो दिवसीय विवाह महोत्सव पर मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। दीपोत्सव के साथ विवाह की रस्म पूरी की जाएगी।
बाजार समिति हनुमान मंदिर, चक ऋषि आश्रम श्रीराम जानकी मंदिर, मुठिया बाबा के आश्रम स्थित श्रीराम जानकी मंदिर सहित विभिन्न मठ मंदिरों में विवाह पंचमी की तैयारी शुरू हो गई है।
श्रीसीता जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र परिषद की ओर से माता सीता की अष्ट सखियों में प्रमुख लक्ष्मण गंगा तट पर दिव्य महाआरती के साथ दीपोत्सव एवं भजन संध्या का आयोजन होगा।
परिषद के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के आचार्य हरिओम राकेश के नेतृत्व में लक्ष्मणा गंगा की दिव्य महाआरती की जाएगी और 2500 दीप जलाए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।