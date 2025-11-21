पुनौराधाम में विवाह पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी, 25 नवंबर को श्रीराम-जानकी विवाह का होगा आयोजन

संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुनौराधाम व रजत द्वार जानकी मंदिर सहित जिले के विभिन्न मठ-मंदिरों में विवाह पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुनौराधाम व रजत द्वार जानकी मंदिर, श्रीजानकी प्राकट्य स्थली तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सह हनुमान सेना की ओर से दो दिवसीय विवाह महोत्सव की तैयारी हो रही है। कार्यक्रम का आयोजन रजत द्वार जानकी मंदिर के महंत विनोद दास के संयोजन में होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समिति की ओर से प्रचार रथ द्वारा जिलेवासियों को विवाह महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। 24 नवंबर सोमवार को वैवाहिक गीत, शगुन व हल्दी रस्म के साथ मटकोर पूजा होगी। संध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

रात्रि को श्रीजानकी माता की महाआरती होगी, जबकि 25 नवंबर मंगलवार को श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन होगा। दोपहर में गाजे-बाजे के साथ दिव्य निशान व बरात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। संध्या में बरात द्वार पूजा व पाहुन की महाआरती होगी। रात्रि में विवाह की रस्म अदा की जाएगी।