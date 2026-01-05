Language
    लखीसराय में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, कई राउंड हुई गोलाबारी; इलाके में दहशत

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:50 PM (IST)

    लखीसराय के संतर मोहल्ला में बदमाशों ने काली मंदिर के पास कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरातफरी मच गई, हालांकि कोई घ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। शहर के पुरानी बाजार वार्ड संख्या 13 अंतर्गत संतर मोहल्ला स्थित काली मंदिर के समीप सोमवार की रात बदमाशों ने दहशत फैलाने की नीयत से कई राउंड फायरिंग की।

    अचानक हुई गोलीबारी से पूरे मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। गोलीबारी की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग घरों में दुबक गए।

    सूचना मिलते ही पुलिस की 112 टीम एवं स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी अपराधी फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखा बरामद किया है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, रात और कड़ाके की ठंड के कारण संतर मोहल्ला देर रात काफी सुनसान हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर चार-पांच की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की।

    बताया जा रहा है कि अपराधी नशे की हालत में थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है तथा बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

