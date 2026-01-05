शिवहर में रंगे हाथों पकड़ाया राजस्व कर्मचारी, दाखिल खारिज के नाम पर ले रहा था घूस

संवाद सहयोगी, शिवहर। पटना से आई निगरानी की विशेष टीम ने जिले के पुरनहिया अंचल में तैनात राजस्व कर्मचारी रामप्रीत महतो को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्व कर्मचारी को सोमवार की शाम उस वक्त पकड़ा गया जब वह एक व्यक्ति से दाखिल-खारिज कराने के एवज में दस हजार रुपये वसूल रहा था। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम राजस्व कर्मचारी को लेकर पटना रवाना हो गई है।

रामप्रीत महतो सीतामढ़ी जिले के जिला मुख्यालय डुमरा के कैलाशपुरी के निवासी बताए गए है। बताया गया है कि दाखिल -खारिज के लिए उक्त व्यक्ति को परेशान किया जा रहा था। साथ ही रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। इससे आजिज होकर उक्त व्यक्ति द्वारा निगरानी थाना पटना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

इसके आलोक में पुरनहिया पहुंची निगरानी टीम ने सोमवार की शाम जाल बिछाया। जिसमें राजस्व कर्मचारी रामप्रीत महतो फंस गए। इधर, निगरानी की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पिछले साढ़े छह माह के भीतर शिवहर में निगरानी की यह दूसरी कार्रवाई है। इसके पूर्व 18 जून 2025 को शिवहर-सीतामढ़ी रेलमार्ग में अधिगृहित भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए रिश्वत लेते भू-अर्जन कार्यालय के लिपिक विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था।