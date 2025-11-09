ओवैसी 'फिरौन-नमरूद', इमरान प्रतापगढ़ी ने कसा तंज; कहा- 'यहां कांग्रेस का विरोध और तेलंगाना में मांग रहे वोट'
कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें 'फिरौन-नमरूद' बताया। उन्होंने ओवैसी पर कांग्रेस का विरोध करने और तेलंगाना में उसी पार्टी से वोट मांगने का आरोप लगाया, जिससे उनकी राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े होते हैं।
संवाद सूत्र, टेढ़ागाछ (किशनगंज)। प्रखंड मुख्यालय स्थित हाईस्कूल मैदान में शनिवार को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी मुसब्बिर आलम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया।
इस अवसर पर उन्होंने भाजपा और एआएमआइएम प्रमुख ओवैसी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल और विशेषकर टेढ़ागाछ से उनका पुराना रिश्ता है।
ओवैसी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह यहां आकर लोगों को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोगों को गाली देने वाले को फिरौन और नमरूद कहकर पुकारा जा रहा है, जो अत्यंत अपमानजनक है।
प्रतापगढ़ी ने ओवैसी की कयादत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वह नेतृत्व की बात करते हैं, तो पूर्व क्रिकेटर अज़हरुद्दीन को हराने के लिए अपने प्रत्याशी क्यों उतारते हैं। उन्होंने आगामी 11 तारीख को मतदान की बात करते हुए कहा कि उसी दिन तेलंगाना के जुबली हिल्स में भी वोटिंग होगी।
सांसद डा. जावेद आजाद ने कहा कि तानाशाह की पार्टी बीजेपी-आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी सीना तानकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
यह भी पढ़ें- मुस्लिम बहुल किशनगंज में नहीं पहुंचे बीजेपी के दिग्गज; 15 दिन में एक भी राष्ट्रीय चेहरा नहीं, आज शाम थम जाएगा प्रचार
यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: अरवल में अमित शाह की हुंकार आज, जहानाबाद में तेजस्वी-मांझी की होगी जनसभाएं
यह भी पढ़ें- Tejashwi Yadav Birthday: तेजस्वी की जन्मतिथि आज, 36 पौंड का कटेगा केक; RJD कार्यालय में बांटे जाएंगे कॉपी-कलम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।