    '77 साल सीमांचल को ठगने का काम किया' असदुद्दीन ओवैसी बोले- 'नफरत करने वालों को यहां से खदेड़ना जरूरी'

    By Sarfraz Alam Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:20 AM (IST)

    ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल का दौरा किया और राजनीतिक दलों पर क्षेत्र को 77 सालों से ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने नफरत फैलाने वालों को खदेड़ने और विकास के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। ओवैसी ने वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों से सावधान रहने की सलाह दी।

    सीमांचल से नफरत करने वालों को यहां से खदेड़ना जरूरी: ओवैसी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, कोचाधामन (किशनगंज)। सभी पार्टियों की सरकारों ने आजादी के 77 सालों में सीमांचल को ठगने का काम किया है। सीमांचल वासियों के साथ नाइंसाफी की है। सीमांचल से नफरत करने वालों को यहां से खदेड़ना है।

    77 सालों में कांग्रेस, राजद और जदयू, बीजेपी की सरकार रही है। यह बातें एआइएमआइएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कोचाधामन प्रखंड के नरकली में पार्टी के प्रत्याशी सरवर आलम के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।

    उन्होंने कहा कि दलालों का राज कोचाधामन में दुबारा नहीं आना चाहिए। अब जुल्म नहीं सहना है बल्कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना है। मैं मुसलमान हूं और सभी मजहब का एहतराम करता हूं।

    मुझे तेजस्वी यादव चरमपंथी कहता है। इसलिए की मैं एक दाढ़ी टोपी वाला हूं। मैं शरियत का रक्षा के लिए लड़ता हूं। इस्लाम विरोधी कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं। हक को हक और बातिल को बातिल कहने से मैं गुरेज नहीं करता।

    असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 20 साल बिहार में जदयू बीजेपी की सरकार रही लेकिन आज तक कोचाधामन में एक भी डिग्री कालेज नहीं खुला। 20 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार नहीं पाया जो की सबसे जरूरी है।

    नदी कटाव से लोगों को निजात नहीं मिला,हर साल सैलाब से लोग तबाह बर्बाद होते हैं।लोगों को रोजगार नहीं मिला लोग प्रदेशों में रोजी रोटी करने को मजबूर हैं। सीमांचल को सभी सरकारों ने पिछड़ा बना कर रखा। वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।

