'77 साल सीमांचल को ठगने का काम किया' असदुद्दीन ओवैसी बोले- 'नफरत करने वालों को यहां से खदेड़ना जरूरी'

संवाद सूत्र, कोचाधामन (किशनगंज)। सभी पार्टियों की सरकारों ने आजादी के 77 सालों में सीमांचल को ठगने का काम किया है। सीमांचल वासियों के साथ नाइंसाफी की है। सीमांचल से नफरत करने वालों को यहां से खदेड़ना है। 77 सालों में कांग्रेस, राजद और जदयू, बीजेपी की सरकार रही है। यह बातें एआइएमआइएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कोचाधामन प्रखंड के नरकली में पार्टी के प्रत्याशी सरवर आलम के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि दलालों का राज कोचाधामन में दुबारा नहीं आना चाहिए। अब जुल्म नहीं सहना है बल्कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना है। मैं मुसलमान हूं और सभी मजहब का एहतराम करता हूं। मुझे तेजस्वी यादव चरमपंथी कहता है। इसलिए की मैं एक दाढ़ी टोपी वाला हूं। मैं शरियत का रक्षा के लिए लड़ता हूं। इस्लाम विरोधी कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं। हक को हक और बातिल को बातिल कहने से मैं गुरेज नहीं करता।