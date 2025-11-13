Beldaur election Result: क्या जीत को बरकरार रख पाएंगे पन्नालाल पटेल? कांग्रेस के मिथिलेश निषाद दे रहे कड़ी टक्कर
बेलदौर विधानसभा सीट (Beldaur election Result) खगड़िया जिले में है और जदयू का गढ़ मानी जाती है। पन्नालाल पटेल यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। 2020 में कांग्रेस के चंदन यादव को हार मिली थी। 2015 में पन्नालाल पटेल ने लोजपा के मिथिलेश कुमार निषाद को हराया था। इस बार कांग्रेस ने मिथिलेश को टिकट दिया है, जबकि जनसुराज पार्टी से गजेंद्र सिंह निषाद मैदान में हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।
डिजिटल डेस्क, बेलदौर (खगड़िया)। बेलदौर विधानसभा सीट (Beldaur election Result) खगड़िया जिले के अंतर्गत आता है। यह सीट जदयू की पारंपरिक सीट मानी जाती है। पन्नालाल पटेल यहां से सभी चुनावों में जीत हासिल करते रहे हैं। उनके किले को अभी तक कोई नहीं भेद पाया है।
साल 2020 में डॉ. चंदन यादव कांग्रेस की टिकट पर उनके खिलाफ उतरे थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और हारकर इस बार खगड़िया सीट से उम्मीदवार बनाए गए।
साल 2015 में पन्नालाल पटेल ने एलजेपी के मिथिलेश कुमार निषाद को हराया था। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। वहीं जनसुराज पार्टी ने गजेंद्र सिंह निषाद को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहां पर मुकाबाल त्रिकोणीय दिख रहा है।
बेलदौर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। 2010 में हुए पहले चुनाव में यहां जेडीयू के पन्ना लाल सिंह पटेल विधायक बने थे। यहां पर 1,49,960 पुरुष मतदाता जबकि 1,32,248 महिला मतदाता हैं।
