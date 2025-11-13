Beldaur election Result: क्या जीत को बरकरार रख पाएंगे पन्नालाल पटेल? कांग्रेस के मिथिलेश निषाद दे रहे कड़ी टक्कर

डिजिटल डेस्क, बेलदौर (खगड़िया)। बेलदौर विधानसभा सीट (Beldaur election Result) खगड़िया जिले के अंतर्गत आता है। यह सीट जदयू की पारंपरिक सीट मानी जाती है। पन्नालाल पटेल यहां से सभी चुनावों में जीत हासिल करते रहे हैं। उनके किले को अभी तक कोई नहीं भेद पाया है।

