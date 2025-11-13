Alauli Seat Election Result 2025: पासवान परिवार की पारंपरिक सीट पर चुनौती कड़ी, पारस के बेटे करेंगे 'खेला'?

डिजिटल डेस्क, अलौली (खगड़िया)। खगड़िया जिले के अंतर्गत आनेवाली अलौली विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। आज यहां यहां से वर्तमान विधायक राजद के रामवृक्ष सदा का मुकाबला जदयू प्रत्याशी रामचंद्र सदा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे यश राज के साथ है। इस सीट पर प्रथम चरण में वोटिंग हुई थी।

साल 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो रामवृक्ष सदा ने जदयू की प्रत्याशी साधना देवी को हराया था। साधना देवी काफी नजदीकी मुकाबले में राजद प्रत्याशी से हार गईं थी। उन्हें 44410 वोट मिला था, जबकि रामवृक्ष सदा 47183 मत हासिल करने में सफल रहे थे। वहीं, 2015 विधानसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी चंदन कुमार ने पशुपति कुमार पारस को पराजित किया था।