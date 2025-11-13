Sahebpur Kamal vidhan sabha Chunav Result: RJD के किले में सेंध लगा पाएगी LJP (R)?, सत्तानंद को कड़ी चुनौती दे रहे सुरेंद्र
बेगूसराय जिले की साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट (Sahebpur Kamal election Result) पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। राजद के वर्तमान विधायक सत्तानंद संबुद्ध का सामना लोजपा (आर) उम्मीदवार सुरेंद्र विवेक से है। जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले चुनाव में सत्तानंद ने जदयू प्रत्याशी शशिकांत कुमार को हराया था। 2015 में राजद के श्रीनारायण यादव ने लोजपा के मोहम्मद असलम को हराया था।
डिजिटल डेस्क, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय)। Sahebpur Kamal Vidhan sabha Chunav result बेगूसराय जिले के अंतर्गत आनेवाले साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। यह सीट राजद के लिए सेफ सीट मानी जाती है। पिछले दो विधानसभा चुनाव से यहां से राजद बाजी मारती आ रही है। यहां पर पहले फेज में वोटिंग हुई थी।
इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। राजद के वर्तमान विधायक सत्तानंद संबुद्ध का सामना लोजपा (आर) उम्मीदवार सुरेंद्र विवेक से है। वहीं जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जनसुराज की तरफ से मोहम्मद अब्दुल्ला मैदान में हैं। वहीं कई निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। कुल 14 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं।
पिछले चुनाव की बात करें तो एनडीए की तरफ से जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2020 में हुए चुनाव में सत्तानंद ने जदयू प्रत्याशी शशिकांत कुमार को 14225 वोटों से पराजित किया था। सत्तानंद को 64888 वोट मिले थे। इस बार एनडीए की तरफ से लोजपा (आर) के खाते में यह सीट गया है।
2015 में जीते थे राजद उम्मीदवार
2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजद प्रत्याशी श्रीनारायण यादव ने लोजपा प्रत्याशी मोहम्मद असलम को 45 हजार से अधिक मतों से हराया था। श्रीनारायण को 58.57 प्रतिशत मत हासिल हुआ था। हालांकि 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी प्रवीन अमानुल्लाह को जीत मिली थी। 1951 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस से ब्रह्मदेव नारायण सिन्हा ने चुनाव जीता।
