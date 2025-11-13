Khagaria election Result 2025: चंदन कुमार और बबलू कुमार के बीच कड़ा मुकाबला, खोई जमीन तलाश पाएगी JDU?

डिजिटल डेस्क, खगड़िया। खगड़िया विधानसभा सीट पर पहले चरण में वोटिंग हुई थी। इस सीट पर कांग्रेस और जदयू के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि नवगठित पार्टी जनसुराज की उम्मीदवार जयंती पटेल भी दोनों को चुनौती दे रही हैं। इस सीट पर कांग्रेस के डॉ. चंदन कुमार मैदान में हैं। वहीं जदयू ने बबलू कुमार को प्रत्याशी बनाया है।

पूर्व विधायक पूनम देवी यादव को इस बार जदयू ने उम्मीदवार नहीं बनाया। इस कारण वह बागी हो गईं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया।

साल 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के छत्रपति यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। उन्होंने जदयू की प्रत्याशी पूनम देवी यादव को 3000 वोटों से हराया था। इस कारण इस बार जदयू ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। छत्रपति यादव को 43980 वोट मिले थे। वहीं साल 2015 में पूनम देवी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) उम्मीदवार राजेश कुमार उर्फ रोहित कुमार को 25 हजार से अधिक मतों से हराया था।