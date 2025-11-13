Parbatta election Result: क्या जीत दोहरा पाएंगे डॉ. संजीव कुमार? इस बार RJD की तरफ से लोजपा (आर) को दे रहे टक्कर
परबत्ता विधानसभा सीट (Parbatta election Result) पर राजद और लोजपा (आर) के बीच कड़ा मुकाबला है। राजद ने जदयू के बागी विधायक डॉ. संजीव कुमार को टिकट दिया है, जिन्होंने पिछला चुनाव जदयू से जीता था। 2020 में उन्होंने राजद के दिगंबर प्रसाद तिवारी को हराया था। इस बार जनसुराज ने भी उम्मीदवार उतारा है, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है।
डिजिटल डेस्क, परबत्ता (खगड़िया)। परबत्ता विधानसभा सीट () खगड़िया जिले के अंतर्गत आता है। इस सीट पर इस बार आरजेडी और लोजपा (आर) के प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। आरजेडी ने इस बार जदयू के बागी विधायक डॉ. संजीव कुमार को टिकट दिया है।
संजीव कुमार 2020 के चुनाव में जदयू की टिकट पर चुनाव जीता था। लेकिन एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट लोजपा (आर) को गया, जिस कारण वह पाला बदलकर राजद से चुनाव लड़ रहे हैं।
डॉ. संजीव कुमार ने पिछले चुनाव में राजद के दिगंबर प्रसाद तिवारी को महज 951 मतों से हराया था। इन्हें 76275 जबकि संजीव कुमार को 77226 मत हासिल हुए थे। वहीं 2015 के चुनाव में जदयू के रामानंद प्रसाद सिंह ने बीजेपी के रामानुज चौधरी को पराजित किया था। इस बार मुकाबला काफी रोचक है क्योंकि जनसुराज ने भी विनय कुमार को मैदान में उतारा है।
परबत्ता विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। 1951 में हुए पहले चुनाव में यहां एसपी के कुमार त्रिवेणी कुमार विधायक बने थे। इस बार चिराग पासवान ने बाबूलाल शौर्य के पक्ष में जमकर प्रचार किया था।
