कटिहार के फलका में तेज रफ्तार ट्रक ने 45 वर्षीय व्यक्ति को कुचला, मौके पर ही मौत
कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 45 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर स्टेट हाइवे-77 को जाम कर दिया। पुलिस और स्थानीय प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और जाम खुलवाया। मृतक की पहचान अम्मो जर्रा के रूप में हुई है।
संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। शनिवार की देर रात्रि करीब ग्यारह बजे फलका थाना क्षेत्र के स्टेट हाइवे-77 पर मुसापुर रंगाकोल गांव समीप एक तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से एक पैंतालीस वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गयी।
मृतक की पहचान अम्मो जर्रा उम्र-45 वर्ष वार्ड संख्या -11सालेहपुर निवासी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब दो घंटे के लिए स्टेट हाइवे-77 को जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे।
जाम के कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गयी। घटना की सूचना पाकर थानाध्यक्ष रवि कुमार राय सदलबल,मुखिया अब्दुल माजिद,सरपंच मोहम्मद आमिल मौके पर पहुंच आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर काफी मशक्कत के बाद जाम हटवाते हुए आगे की कार्रवाई में जुट चुके थे।
घटना के बारे में बताया जाता है कि मृतक अम्मो जर्रा उम्र- 45 सालेहपुर निवासी रंगाकोल गांव से वापस घर सालेहपुर पैदल लौट रहा था।
इसी दौरान स्टेट हाइवे-77 पर मुसापुर रंगाकोल गांव समीप पोठिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया।जिससे घटना में अम्मो जर्रा की मौत हो गयी। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।
