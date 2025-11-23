कटिहार के फलका में तेज रफ्तार ट्रक ने 45 वर्षीय व्यक्ति को कुचला, मौके पर ही मौत

संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। शनिवार की देर रात्रि करीब ग्यारह बजे फलका थाना क्षेत्र के स्टेट हाइवे-77 पर मुसापुर रंगाकोल गांव समीप एक तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से एक पैंतालीस वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गयी।

मृतक की पहचान अम्मो जर्रा उम्र-45 वर्ष वार्ड संख्या -11सालेहपुर निवासी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब दो घंटे के लिए स्टेट हाइवे-77 को जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे।

जाम के कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गयी। घटना की सूचना पाकर थानाध्यक्ष रवि कुमार राय सदलबल,मुखिया अब्दुल माजिद,सरपंच मोहम्मद आमिल मौके पर पहुंच आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर काफी मशक्कत के बाद जाम हटवाते हुए आगे की कार्रवाई में जुट चुके थे।