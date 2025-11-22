बिहार आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, विराट रामायण मंदिर में होगा स्थापित
कल्याणपुर के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को स्थापित करने के लिए प्लेटफार्म बन रहा है। तमिलनाडु से 96 चक्कों वाले ट्रक में शिवलिंग रवाना हो चुका है, जिसे पहुंचने में दो महीने लगेंगे। मंदिर 270 फीट ऊंचा होगा और 3 लाख 76 हजार वर्ग फीट में बनेगा।
संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत चकिया-केसरिया पथ में कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य को गति दी जा रही है।
इसी क्रम में 33 फीट ऊंचे एवं 210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग को मंदिर परिसर में स्थापित करने के लिए प्लेटफार्म एवं अर्घा का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।
इस बीच तमिलनाडु के महाबलीपुरम से कैथवलिया के लिए शिवलिंग को रवाना किए जाने की सूचना मिली है। शिवलिंग को सड़क मार्ग से 96 चक्कों वाले विशेष ट्रक से लाया जा रहा है।
करीब चार वर्षों के अथक मेहनत के बाद एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर इस विशाल शिवलिंग को तैयार किया गया है। हालांकि, शिवलिंग को लाए जाने की सूचना स्थानीय प्रशासन को नहीं है।
शिवलिंग को मंदिर तक पहुंचाना चुनौती
बताया जा रहा है कि शिवलिंग को महाबलीपुरम से हैदराबाद, नागपुर, जबलपुर, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरख, मोहम्मदपुर, खजुरिया, केसरिया होते हुए कैथवलिया पहुंचाया जाएगा।
इसे लाए जाने में दो माह का समय लगने का अनुमान है। बड़े आकार वाले भारी भरकम शिवलिंग को मंदिर तक पहुंचाना चुनौती भरा कार्य है। इसके लिए पूर्व में महावीर मंदिर न्यास पटना के तत्कालीन सचिव स्व. किशोर कुणाल ने जिला प्रशासन से इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित चकिया अथवा खजुरिया से कैथवलिया तक जाने में सड़क और पुल की वर्तमान स्थिति बाधा उत्पन्न कर सकती है।
270 फीट ऊंचा होगा मंदिर का शिखर
विराट रामायण मंदिर महावीर मंदिर न्यास पटना के तत्कालीन सचिव स्व. किशोर कुणाल के सपनों का मंदिर माना जाता है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए वे इसे आकार देने के लिए जीवन के अंतिम समय तक लगे रहे। कुल 270 फीट ऊंचाई वाला यह मंदिर 108 फीट लंबा और 580 फीट चौड़ा होगा।
3 लाख 76 हजार वर्ग फीट में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। बुनियाद काम पूरा हो चुका है। अब निर्माण कार्य उपरी हिस्से की ओर बढ़ गया है।
निर्माण एजेंसी सेंटेक इंफ्रा सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट इंजीनियर नंदन कुमार सिंह ने बताया कि शिवलिंग को स्थापित करने के लिए मंदिर परिसर में 18 फीट ऊंचे पेडेस्टर एवं लगभग 15 फीट अर्घा का निर्माण हो रहा है।
शिवलिंग को उक्त स्थल पर स्थापित कर तीन मंजिले मंदिर का निर्माण कार्य चालू कर दिया जाएगा। शिवलिंग को जिस रास्ते से लाया जा रहा है, उस रास्ते में पडने वाले सभी पुल-पुलिया का इंजीनियर द्वारा सर्वेक्षण कर लिया गया है।
विराट रामायण मंदिर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग को लाए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। जिस रास्ते से शिवलिंग को लाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। इसको लेकर मंदिर निर्माण एजेंसी या समिति द्वारा संपर्क नहीं किया गया है।
- शिवानी शुभम, एसडीओ, चकिया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।