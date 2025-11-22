बिहार आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, विराट रामायण मंदिर में होगा स्थापित

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत चकिया-केसरिया पथ में कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य को गति दी जा रही है।

इसी क्रम में 33 फीट ऊंचे एवं 210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग को मंदिर परिसर में स्थापित करने के लिए प्लेटफार्म एवं अर्घा का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

इस बीच तमिलनाडु के महाबलीपुरम से कैथवलिया के लिए शिवलिंग को रवाना किए जाने की सूचना मिली है। शिवलिंग को सड़क मार्ग से 96 चक्कों वाले विशेष ट्रक से लाया जा रहा है।

करीब चार वर्षों के अथक मेहनत के बाद एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर इस विशाल शिवलिंग को तैयार किया गया है। हालांकि, शिवलिंग को लाए जाने की सूचना स्थानीय प्रशासन को नहीं है।

शिवलिंग को मंदिर तक पहुंचाना चुनौती

बताया जा रहा है कि शिवलिंग को महाबलीपुरम से हैदराबाद, नागपुर, जबलपुर, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरख, मोहम्मदपुर, खजुरिया, केसरिया होते हुए कैथवलिया पहुंचाया जाएगा।

इसे लाए जाने में दो माह का समय लगने का अनुमान है। बड़े आकार वाले भारी भरकम शिवलिंग को मंदिर तक पहुंचाना चुनौती भरा कार्य है। इसके लिए पूर्व में महावीर मंदिर न्यास पटना के तत्कालीन सचिव स्व. किशोर कुणाल ने जिला प्रशासन से इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी।