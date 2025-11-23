सारण में अनुकम्पा बहाली के लिए आखिरी मौका, 24-25 नवंबर को होगी काउंसिलिंग

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण में अनुकम्पा के आधार पर लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा पहल की है। शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा ने ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए काउंसिलिंग की नई तिथि घोषित की है, जो पूर्व निर्धारित काउंसिलिंग तिथियों पर उपस्थित नहीं हो सके थे या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए थे। उल्लेखनीय है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक (पत्रांक 1670 दिनांक 07 जुलाई 2025) के आलोक में मृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 12 अगस्त25 एवं 23 सितंबर 25 को काउंसिलिंग आयोजित की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें