    सारण में अनुकम्पा बहाली के लिए आखिरी मौका, 24-25 नवंबर को होगी काउंसिलिंग

    By Amritesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:00 AM (IST)

    सारण जिले में अनुकम्पा बहाली के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अंतिम अवसर है। जिला प्रशासन 24 और 25 नवंबर को काउंसिलिंग का आयोजन कर रहा है। यह काउंसिलिंग जिला मुख्यालय में होगी। प्रशासन ने सभी योग्य उम्मीदवारों से काउंसिलिंग में भाग लेने की अपील की है।

    सारण में अनुकम्पा बहाली के लिए अंतिम मौका। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण में अनुकम्पा के आधार पर लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा पहल की है।

    शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा ने ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए काउंसिलिंग की नई तिथि घोषित की है, जो पूर्व निर्धारित काउंसिलिंग तिथियों पर उपस्थित नहीं हो सके थे या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए थे।

    उल्लेखनीय है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक (पत्रांक 1670 दिनांक 07 जुलाई 2025) के आलोक में मृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 12 अगस्त25 एवं 23 सितंबर 25 को काउंसिलिंग आयोजित की गई थी।

    हालांकि दोनों तिथियों पर कुल 26 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे या उनके दस्तावेज अपूर्ण पाए गए। ऐसे अभ्यर्थियों को अब अंतिम अवसर देते हुए 24 एवं 25 नवंबर 25 को काउंसिलिंग करने की तिथि निर्धारित की गई है।

    जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)-सह- सचिव, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थी प्रातः 10:00 बजे डीईओ कार्यालय में उपस्थित होकर अपने सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन सुनिश्चित करें।

    आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने या पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों के दावों को अस्वीकार मानते हुए रद्द कर दिया जाएगा।

    सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ भेज दी गई है। इसके साथ ही जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एनआईसी) को भी निर्देश दिया गया है कि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने को कहां गया है।

