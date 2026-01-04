Language
    जमुई के आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती; सैलरी के अलावा रोज 1000 रुपये भत्ता, रहना-खाना फ्री

    By Sandeep Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:09 PM (IST)

    सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में शिक्षकों की भर्ती निकली है। गणित, हिंदी, रसायन विज्ञान, इतिहास और विज्ञान विषयों के लिए पद उपलब्ध हैं। चयनित शिक्षक ...और पढ़ें

    आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाले बिहार के प्रसिद्ध सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पढ़ाने के इच्छुक शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है।

    जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। चयनित शिक्षकों को वेतन के अलावा प्रतिदिन एक रुपये का आकर्षक अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा।

    इन विषयों के लिए है वैकेंसी

    विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के संचालन के लिए:

    • गणित पीजीटी: दो पद
    • हिंदी: एक पद
    • रसायन विज्ञान: एक पद
    • इतिहास: एक पद
    • विज्ञान: एक पद

    चयनित शिक्षकों को मिलेंगे ये शानदार लाभ

    अतिरिक्त कमाई: प्रतिनियुक्त शिक्षकों को उनके मूल वेतन भत्ते के अलावा सिमुलतला आवासीय विद्यालय की ओर से एक हजार रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

    निःशुल्क सुविधा: शिक्षकों को विद्यालय परिसर में निःशुल्क भोजन एवं आवासन (रहने-खाने) की व्यवस्था दी जाएगी।

    शिक्षकों के लिए ये हैं मुख्य शर्तें...

    शिक्षकों को विद्यालय परिसर में ही रहना अनिवार्य होगा, बाहर रहने की अनुमति नहीं होगी। परिसर में आवास मिलने के कारण प्रतिनियुक्त शिक्षकों को मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। यह प्रतिनियुक्ति कभी भी रद की जा सकती है।

    कब और कहां होगा इंटरव्यू...

    इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाएं वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से सीधे शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अलग से आवेदन करने की बाध्यता नहीं है। सुनक 06 जनवरी 2026 (मंगलवार) समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक। स्थान जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ, जमुई।

    कैसे करें भागीदारी...

    इच्छुक शिक्षकों को निर्धारित तिथि पर विद्यालय में 'मार्क आन ड्यूटी' के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और फिर इंटरव्यू में भाग लेना होगा। डेटा एंट्री आपरेटर प्रेम कुमार को निर्देश दिया गया है कि वे इच्छुक उम्मीदवारों का पंजीयन कर सूची उपलब्ध कराएं।

