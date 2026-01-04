हाजीपुर में चोर को पकड़कर छिपा लिया चोरी का सामान, थाना अध्यक्ष सहित दो पुलिस अधिकारी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलनपुर गांव स्थित एक घर से चोरी के सोना चांदी के आभूषण एवं नगद लाखों रुपए छुपाने के मामले में लालगंज थाना अध्यक्ष सहित दो पुलिस पदाधिकारी को डीआईजी ने निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया।

उक्त कारवाई डीआईजी ने लालगंज थाना क्षेत्र के बिलनपुर गांव में एक कुख्यात चोर के घर से चोरी के बरामद सामान को छुपाने के आरोप में लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार एवं एसआई सुमन कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। बताया गया है कि चोर के घर से आभूषण और रुपए बरामद करने के दौरान थाना अध्यक्ष के द्वारा वीडियोग्राफी नहीं कराई गई।

यह जानकारी एसपी ललित मोहन शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि लालगंज थाने की पुलिस को सूचना मिली कि बिलनपुर गांव स्थित एक घर में चोरी का सामान रखा हुआ है और चोर बटबारा करने के लिए जुटे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां देखकर 5 से 6 संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा। पुलिस बल ने पकड़ने का प्रयास किया लेकिन सभी अंधेरा का लाभ उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने छापेमारी के क्रम में रामप्रीत साहनी की पत्नी कौशल्या देवी को गिरफ्तार कर लिया।

इस दौरान उसके घर से ट्रक में रखा भारी मात्रा में पीतल और कांसे के बर्तन, कपड़ा साड़ी कंबल 3 LED टीवी बरामद किया। वही घर में तलाशी के क्रम में दो तलवार 12 बोर की दो कारतूस, एक इंसास राइफल की कारतूस बरामद किया। उक्त जानकारी सदर 2 एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कांफ्रेंस कर बीते बुधवार को दी।

चोरी के सोना चांदी के जेवर और नगद लाखों रुपए छुपाने का आरोप विभागीय जानकारी के अनुसार लालगंज थाना क्षेत्र के बिलनपुर गांव निवासी रामप्रीत सहनी के घर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 15 से 20 लाख रुपए नगद और 7 किलो सोना चांदी के जेवर के साथ अन्य सामान बरामद करने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने नगद राशि और जेवर कितना छुपाया गया है यह स्पष्ट नहीं किया।

थाना अध्यक्ष के द्वारा नगद रुपए और सोना-चांदी के जेवर को छुपा लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरामद सामान पुलिस के द्वारा नहीं दिखाने पर राम प्रीत साहनी एवं आसपास के लोगों को यह शक हुआ कि पुलिस ने यहां से नगद रुपए और जेवर भी बरामद किया लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी नहीं दी गई।

थाना अध्यक्ष सहित दो पुलिस पदाधिकारी पर चोरी के आरोप थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस पदाधिकारी पर चोरी के बरामद सामान छुपाने का आरोप लगने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में यह चर्चा है कि यहां रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। एक चोर जो दूसरों के घरों में चोरी करके जेवर और नगद रुपए अपने घर में रखे हुए था।

पुलिस उसे बरामद कर उद्वेदन करने के बजाय छुपा लिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। एसपी ने एएसपी प्रेम सागर को दिए जांच के आदेश पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने यातायात एएसपी प्रेम सागर को पूरे मामले की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी दी। जांच पड़ताल के दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा एवं घर वालों के द्वारा बताया गया कि यहां से भारी मात्रा में रुपए और सोना चांदी के आभूषण पुलिस के द्वारा बरामद किया गया, लेकिन प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सभी मामला को छुपाया गया। जांच पड़ताल में मामला सही पाए जाने पर लालगंज थाना अध्यक्ष सहित दो पुलिस पदाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया।

वैशाली के एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि बीते 30 दिसंबर को लालगंज थाना अध्यक्ष एवं उनके टीम के द्वारा एक घर में छापेमारी की गई उनके पास सूचना मिली था कि वाहन चोरी का समान है। बरामद सामान को थाने पर लाकर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड संख्या 662/ 25 है।