जमुई में ट्रक से टकराई तीर्थ यात्रियों से भरी बस, बाल-बाल बची 55 लोगों की जान 

संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा बाजार में रविवार अहले सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, कुछ तीर्थ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज खैरा स्थित अस्पताल में चल रहा है।

हादसे में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के समय खैरा बाजार और आसपास के इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था।

आशंका जताई जा रही है कि कोहरे के कारण ट्रक की लाइट और इंडिकेटर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी, जिससे यह दुर्घटना हुई। बस में सवार तीर्थ यात्री भीमसेन ने बताया कि वे आगरा के रहने वाले हैं और अपने साथियों के साथ आगरा से गया होते हुए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे।

बताया कि बस में कुल 55 तीर्थ यात्री सवार थे। अचानक सामने से आ रहे ट्रक की न तो लाइट दिखी और न ही इंडिकेटर, जिससे बस की उससे सीधी टक्कर हो गई। चालक ने स्थिति को भांपते हुए सूझबूझ से बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

बताया जा रहा है कि यदि बस कुछ और आगे बढ़ जाती तो बाजार की दुकानों और राहगीरों को गंभीर नुकसान हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही खैरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बस को सड़क किनारे हटवाकर यातायात बहाल कराया गया।