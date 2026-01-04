SKMCH के आईसीयू से ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज गायब, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच के एमसीएच में बदला गया बच्चा अभी मिला नहीं कि आईसीयू वार्ड से एक मरीज के गायब होने का मामला सामने आया है। तीन दिन पहले आंत का ऑपरेशन कराने के बाद यहां भर्ती हथौड़ी थाना सिमरी बसंत सकिंदर सहनी नहीं मिल रहा।

बेड पर स्वजन को सकिंद्र सहनी के नहीं मिलने पर स्वजन ने मामले की शिकायत एसकेएमसीएच पुलिस ओपी में की है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वार्ड से बाहर निकलने की जानकारी सकिंद्र सहनी की बेटी शर्मिला देवी ने बताया कि तीस दिसंबर को गंभीर हालत होने पर इलाज के लिए एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड लाया गया था। उसी रात को चिकित्सक ने उनकी आंत का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद चिकित्सक ने आईसीयू वार्ड में भर्ती किया था।

दो जनवरी को सुबह आठ बजे जब उनसे मिलने गए तो वह बेड पर नहीं थे। बेड पर नहीं देख वह लोग नर्सिंग स्टाफ समेत पड़ोस में भर्ती लोगों से जानकारी ली। वह लोग कुछ देर पहले वार्ड से बाहर निकलने की जानकारी दिए।

एसकेएमसीएच में बदला गया था बच्चा इसके बाद सभी लोग एसकेएमसीएच परिसर में चौतरफा खोजबीन किए, लेकिन उनका कोइ पता नहीं चल सका। एसकेएमसीएच ओपी के एसआई अनुष्का आर्यन ने बताया कि शिकायत के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मालूम हो कि चार माह पहले एसकेएमसीएच के एमसीएच में अहियापुर थाना के विजयी छपरा के अजित कुमार की पत्नी चंचला कुमारी का बच्चा प्रसव के बाद बदल दिया गया था। उसने ब्वाय बेबी को जन्म दी थी और उसे गर्ल बेबी मिली थी।