बेतिया में जमीन मापी कराने गई पुलिस टीम को जिंदा जलाने का प्रयास, महिलाओं ने लाठी-डंडों से किया हमला 

संवाद सूत्र, बेतिया। चनपटिया-लौरिया मार्ग में लौरिया थाना क्षेत्र के दुबौलिया गांव के समीप व्यवसायी मनोज जायसवाल की करीब दो एकड़ रैयती भूमि की मापी एवं दखल दहानी के लिए दंडाधिकारी के साथ पहुंची पुलिस टीम पर शनिवार को अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। इसमें सीओ, थानाध्यक्ष, दो दारोगा समेत पांच लोग चोटिल हो गए।

अतिक्रमणकारियों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी और पुलिस कर्मियों को पकड़कर उसमें जिंदा जलाने का भी प्रयास किया। चोटिल अधिकारियों व कर्मियों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हालात बेकाबू होते देख पुलिस फोर्स और अंचल के कर्मी बिना मापी कराए बैरंग लौट आए।

मनोज जायसवाल और वंशराज राम के बीच करीब दो एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर झोपड़ी बना ली गई है। इसे सुलझाने एवं डीसीएलआर न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रशासन की ओर से जमीन की मापी कराने अंचल कर्मियों की टीम, जिला से आई अतिरिक्त पुलिस व थाना की पुलिस के साथ गई थी।

लाठी-डंडा लेकर महिलाओं ने किया हमला मापी के पहले ही महिलाएं लाठी-डंडा लेकर उतर गईं। पहुंची पुलिस व अंचल कर्मियों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने न सिर्फ लाठी-डंडे से हमला किया, बल्कि एक घर में भी आग लगा दी। इस दौरान वीडियोग्राफी कर रहे ड्रोन कैमरे के संचालक का मोबाइल फोन छीन लिया। मापी में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन कैमरे को भी तोड़ दिया।

उधर, घायल सीओ नीतेश कुमार सेठ, थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, दारोगा प्रिया रंजन, दारोगा निशु कुमारी और ड्रोन कैमरामैन अमित कुमार का स्थानीय रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर एक पक्ष ने खुद की झोपड़ी में आग लगाकर पुलिसकर्मियों को उसमें झोंकने का प्रयास किया।

मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बीते 17 दिसंबर को भी नरकटियागंज के भूमि उपसमाहर्ता के आदेश पर जिला मुख्यालय से पहुंची एआरबी की बटालियन के साथ सीओ नीतेश कुमार सेठ इस जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे थे। तब भी महिलाओं के विरोध के कारण दखल दहानी नहीं हो सकी थी।