जमुई मालगाड़ी हादसा: जसीडीह-झाझा रेलखंड पर आवागमन बाधित, 7 और ट्रेनों का बदला रूट 

दरभंगा - कोलकाता एक्सप्रेस: इसे मुंगेर - रतनपुर - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट - बर्धमान के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर, साहिबगंज और रामपुरहाट में होगा।

जयनगर - कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस: इसे मुंगेर - रतनपुर - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट - बर्धमान के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर, साहिबगंज और रामपुरहाट में होगा।

जयनगर - सियालदह गंगासागर एक्सप्रेस: इसे मुंगेर - रतनपुर - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट - बर्धमान के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर, साहिबगंज और रामपुरहाट में होगा।

बलिया - सियालदह एक्सप्रेस: इसे किऊल - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर और रामपुरहाट में होगा।

रक्सौल - हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस: इसे किऊल - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर और रामपुरहाट में होगा।