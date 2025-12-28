बिहार में रेल हादसे के बाद 11 ट्रेनें रद, 12 से अधिक ट्रेनों का बदला रूट; यहां देखें पूरी लिस्ट
पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में मालगाड़ी के बेपटरी होने से हावड़ा-दिल्ली रेलखंड पर व्यापक असर पड़ा है। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल से गुजरने वाली 11 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में जसीडीह-झाझा रेलखंड पर सिमुलतला-टलवा बाजार हाल्ट के पास बडुआ नदी पल के पास हुए मालगाड़ी के बेपटरी होने का सबसे ज्यादा पर प्रभाव हावड़ा- दिल्ली रेलखंड पर देखने को मिल रहा है।
पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल से होकर जाने वाली कई यात्री ट्रेनों पर इसका सीधा असर पड़ा है। 11 ट्रेनों को रद कर दिया गया है। वहीं दर्जन भर से अधिक ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन कर चलाया जा रहा है। वही कुछ ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। कुछ को शार्ट आर्गेनाइज किया गया है।
डायवर्टेड ट्रेनें
13020 काठगोदाम–हावड़ा एक्सप्रेस
मार्ग: बरौनी जंक्शन – मोकामा – जमालपुर जंक्शन – भागलपुर – साहिबगंज – गुमानी – रामपुरहाट – पांडवेश्वर – हावड़ा
13508 गोरखपुर–आसनसोल एक्सप्रेस
मार्ग: किऊल जंक्शन – तिलैया – बड़क नदी – कोडरमा – गोमोह – पाथरडीह जंक्शन – सेंट्रल आसनसोल
13044 रक्सौल–हावड़ा एक्सप्रेस
मार्ग: बरौनी जंक्शन – मोकामा – जमालपुर जंक्शन – भागलपुर – साहिबगंज – गुमानी – रामपुरहाट – बर्द्धमान – हावड़ा
22348 पटना जंक्शन–हावड़ा वंदे भारत
मार्ग: गया जंक्शन – धनबाद – पाथरडीह जंक्शन – आसनसोल – हावड़ा
18184 बक्सर–टाटानगर एक्सप्रेस
मार्ग: बड़क नदी – कोडरमा – गोमोह – पाथरडीह जंक्शन – आसनसोल
13332 पटना जंक्शन–धनबाद इंटरसिटी
मार्ग: गया जंक्शन के रास्ते
22500 वाराणसी–देवघर एक्सप्रेस
मार्ग: पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन – गया जंक्शन – पाथरडीह जंक्शन
17006 रक्सौल–हैदराबाद एक्सप्रेस
मार्ग: किऊल जंक्शन – तिलैया – बड़क नदी – कोडरमा – गोमोह – राजाबेरा
22844 बक्सर–बिलासपुर एक्सप्रेस
मार्ग: बख्तियारपुर – तिलैया – बड़क नदी – कोडरमा – गोमोह – राजाबेरा – पाथरडीह जंक्शन – आसनसोल
इसके अतिरिक्त नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी (12306), अमृतसर–हावड़ा (13006), प्रयागराज रामबाग–हावड़ा (12334) आदि महत्वपूर्ण ट्रेनें किऊल–जमालपुर–भागलपुर–साहिबगंज–गुमानी–रामपुरहाट–बर्द्धमान तथा जसीडीह–बांका–भागलपुर–किऊल जैसे वैकल्पिक मार्गों से चलाई जा रही हैं।
शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेनें
13208 पटना जंक्शन–जसीडीह एक्सप्रेस → झाझा पर समाप्त
63210 पटना जंक्शन–देवघर पैसेंजर → झाझा पर समाप्त
63509 बैद्यनाथधाम–झाझा पैसेंजर → जसीडीह पर समाप्त
शॉर्ट ओरिजिनेट ट्रेनें
63209 देवघर–पटना जंक्शन पैसेंजर → झाझा से प्रारंभ
63510 झाझा–बैद्यनाथधाम पैसेंजर → जसीडीह से प्रारंभ
13207 जसीडीह–पटना जंक्शन एक्सप्रेस → झाझा से प्रारंभ
कैंसल ट्रेनें
- 63572 मोकामा–जसीडीह पैसेंजर
- 63565 जसीडीह–झाझा पैसेंजर
- 63573 जसीडीह–किऊल पैसेंजर
- 63574 किऊल–जसीडीह पैसेंजर
- 63566 झाझा–जसीडीह पैसेंजर
- 63298 झाझा - देवघर पैसेंजर
- 12369 हावड़ा – देहरादून
- 13105 सियालदह (SDAH) – बलिया (BUI)
- 13030 मोकामा (MKA) – हावड़ा (HWH)
- 63571 जसीडीह (JSME) – मोकामा (MKA)
- 63297 देवघर (DGHR) – जसीडीह जंक्शन (JAJ)
