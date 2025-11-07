Bihar Politics: 'प्रथम चरण में लालू-राहुल का सूपड़ा साफ', अमित शाह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

संवाद सहयोगी, जमुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने प्रथम चरण के मतदान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 121 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने लालू और राहुल का सूपड़ा साफ कर दिया है। वो झाझा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर के बंगरडीह स्कूल के मैदान मैं एनडीए प्रत्याशी दामोदर रावत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

जयकारे और संकल्प के साथ सभा की शुरुआत करते हुए शाह ने स्थानी देवी देवताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों को न सिर्फ नमन किया, बल्कि घनवेरिया का पेड़ा और खैरा के बालूशाही की चर्चा कर स्थानीय लोगों से जुड़ने का सीधा प्रयास किया।

उन्होंने जंगलराज से सावधान करते हुए कहा कि लोग भेष और कपड़ा बदलकर आना चाहते हैं। इसे आने नहीं देना है। यह आए तो लालू का बेटा अपहरण का डिपार्टमेंट खोलेगा। हम जीते तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के साथ किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने जमुई से नक्सलवाद साफ कर देने को सरकार की उपलब्धि बताया। साथ ही कहा कि नरसंहार और अपराध ने कल कारखाने बंद कर दिया। नीतीश कुमार ने जंगलराज समाप्त किया है। अब आने वाला पांच साल बिहार के विकसित राज्य बनाने का होगा।

गृह मंत्री ने जमुई को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने के संकल्प को भी लोगों से साझा किया। साथ ही बताया कि जमुई जिले से दो-दो एक्सप्रेस वे गुजरने वाली है। अमित शाह ने जमुई और झाझा की महत्वपूर्ण योजनाओं को भी गिनाया। उन्होंने जीविका दीदियों को दी गई 10000 की सहायता वापस लेने की अफवाह पर भी लोगों को सावधान किया और कहा कि इस 10000 पर लालू प्रसाद की तीन पीढियां की भी दाल नहीं गलने वाली है। आगे दो लाख की भी सहायता मिलेगी। किसानों को अब छह की जगह 9000 खाते में मिलेंगे। जमुई में इलेक्ट्रिकल व्हीकल और गोला बारूद तैयार करने का कारखाना लगेगा। बेगूसराय में फार्मास्यूटिकल पार्क लगाए जाएंगे।

ऑपरेशन सिंदूर की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को अब गोली का जवाब गोला से मिल रहा है। एक करोड़ लोगों को रोजगार का अवसर देने और चीनी मिल लगाने का भी भरोसा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालू, रावड़ी और राहुल के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है।