Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: 'अब कभी नहीं बनेगी लालू की सरकार', पूर्णिया में बोले हिमंता बिस्वा सरमा

    By Rajnish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कसबा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने हिंदू एकता पर जोर दिया और कहा कि बिहार में अब लालू की सरकार कभी नहीं बनेगी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की और ओसामा जैसे तत्वों को शिक्षित करने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमंता बिस्वा सरमा और लालू प्रसाद यादव। PTI

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कसबा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ जी एनडी रुंगटा हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए समर्थित लोजपा (रा.) प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और महागठबंधन पर तीखा हमला किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने संबोधन में उन्होंने कहा, पूर्णिया में मां पुरण देवी और काली मंदिर के साथ-साथ मां कामाख्या का भी मंदिर है। असम के गुवाहाटी में भी मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है। हर जगह हिंदू एक हैं। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं।

    C-126-1-BHL1007-413373

    असम के सीएम ने कहा, आज (6 नवंबर) वोटिंग हुई है। पहले चरण में एनडीए कम से कम 90 सीट जीतने वाला है। अब लालू की सरकार कभी नहीं बनने वाली है। मोदी जी का नारा घर-घर पहुंच गया है। यह बिहार के विकास और अस्मिता का चुनाव है।

    उन्होंने आगे कहा, हमें यह सोचना होगा कि हमें बिहार में पप्पू यादव वाला या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार वाला बिहार चाहिए। कुछ दिन पहले मैं जानकी मां की भूमि पर गया था, जहां लोगों ने बताया कि हमारी लड़ाई शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से है।

    उन्होंनेे कहा कि हमें ऐसे छोटे-छोटे ओसामा को शिक्षित कर बिहार को बदलना होगा। भारत में हिंदुओं को दबाया नहीं जा सकता। लालू, पप्पू यह सोचते हैं कि वे हिंदू को दबा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: चीनी मिल के फार्म से चंपारण की 21 सीटों को साधेंगे PM मोदी, सियासी माहौल गर्म

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: वोटिंग के रिकार्ड ने बढ़ाया एनडीए का मुस्कान, संजय झा बोले- सीटों की संख्या भी बढ़ेगी