Bihar Politics: 'अब कभी नहीं बनेगी लालू की सरकार', पूर्णिया में बोले हिमंता बिस्वा सरमा

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कसबा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ जी एनडी रुंगटा हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए समर्थित लोजपा (रा.) प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और महागठबंधन पर तीखा हमला किया।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, पूर्णिया में मां पुरण देवी और काली मंदिर के साथ-साथ मां कामाख्या का भी मंदिर है। असम के गुवाहाटी में भी मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है। हर जगह हिंदू एक हैं। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं।

असम के सीएम ने कहा, आज (6 नवंबर) वोटिंग हुई है। पहले चरण में एनडीए कम से कम 90 सीट जीतने वाला है। अब लालू की सरकार कभी नहीं बनने वाली है। मोदी जी का नारा घर-घर पहुंच गया है। यह बिहार के विकास और अस्मिता का चुनाव है।