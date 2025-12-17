Bihar News: शिक्षक सम्मान से सम्मानित प्रधानाध्यापक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, स्कूल में हंगामा

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। शहर स्थित राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय मलहचक के प्रधानाध्यापक संजय कुमार पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर बुधवार को छात्राओं और उनके स्वजन ने जमकर हंगामा किया। आरोप था कि छठी कक्षा की कुछ छात्राओं के साथ प्रधानाध्यापक ने छेड़छाड़ की।

घर जाकर छात्राओं ने इसकी शिकायत अपने स्वजन से की, जिसके बाद उग्र अभिभावक विद्यालय पहुंच गए। हालांकि प्रधानाध्यापक छुट्टी पर थे। विद्यालय की कमान सहायक शिक्षिका सुनीता संभाल रही थीं।

अभिभावकों ने उनके समक्ष अपनी शिकायत रखी और आरोपित शिक्षक पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

सूचना पर पुलिस पहुंची और न्याय दिलाने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। हंगामा के कारण विद्यालय में बच्चों की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी।

थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौर हो कि आरोपित प्रधानाध्यापक संजय कुमार को इसी साल शिक्षक दिवस पर राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया गया था।