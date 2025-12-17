केस में फायदा पहुंचाने के बदले मांगे 5000, घूस लेते पकड़ा गया एएसआई

जागरण संवाददाता ,अरवल। जिला के वंशी थाने में तैनात एएसआई (सहायक अवर निरीक्षक ) मुजतबा अली को निगरानी विभाग की टीम ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई दो भाइयों के बीच मारपीट विवाद में एक को केस में फायदा पहुंचाने के एवज में रिश्वत ले रहा था।

पीड़ित मुकेश पासवान ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में की थी, मुकेश वंशी थाना क्षेत्र के कुरवांमा गांव के निवासी हैं। केस डायरी में फायदा पहुंचाने के लिए मुकेश कुमार से पांच हजार रुपये रिश्वत मांगे गए थे, बुधवार को मुकेश पांच हजार रुपये देने पहुंचे थे, तभी पटना से आई निगरानी की टीम ने एएसआई को थाना के समीप चाय दुकान से दबोच लिया।

केस में फायदा पहुंचाने के बदले पैसा एएसआई मुतजबा अली दरभंगा जिले के लहरियासराय का निवासी है। वंशी थाना के बाहर से गिरफ्तार कर उसे अरवल सर्किट हाउस ले जाया गया है जहां उससे पूछताछ की जा रही है। छापेमारी टीम में निगरानी विभाग के डीएसपी वसीम कुमार, संजय कुमार, संतोष कुमार शामिल थे।