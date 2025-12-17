Language
    केस में फायदा पहुंचाने के बदले मांगे 5000, घूस लेते पकड़ा गया एएसआई

    By Dhiraj SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:33 PM (IST)

    जहानाबाद में एक एएसआई को 5000 रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एएसआई ने एक मामले में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने ...और पढ़ें

    केस में फायदा पहुंचाने के बदले मांगे 5000

    जागरण संवाददाता ,अरवल। जिला के वंशी थाने में तैनात एएसआई (सहायक अवर निरीक्षक ) मुजतबा अली को निगरानी विभाग की टीम ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई दो भाइयों के बीच मारपीट विवाद में एक को केस में फायदा पहुंचाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। 

    पीड़ित मुकेश पासवान ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में की थी, मुकेश वंशी थाना क्षेत्र के कुरवांमा गांव के निवासी हैं। केस डायरी में फायदा पहुंचाने के लिए मुकेश कुमार से पांच हजार रुपये रिश्वत मांगे गए थे, बुधवार को मुकेश पांच हजार रुपये देने पहुंचे थे, तभी पटना से आई निगरानी की टीम ने एएसआई को थाना के समीप चाय दुकान से दबोच लिया। 

    केस में फायदा पहुंचाने के बदले पैसा

    एएसआई मुतजबा अली दरभंगा जिले के लहरियासराय का निवासी है। वंशी थाना  के बाहर से गिरफ्तार कर उसे अरवल सर्किट हाउस ले जाया गया है जहां उससे पूछताछ की जा रही है। छापेमारी टीम में निगरानी विभाग के डीएसपी वसीम कुमार, संजय कुमार, संतोष कुमार शामिल थे। 

    मुकेश पासवान और मुन्ना पासवान दो सगे भाइयों के बीच पानी गिराने के विवाद में पूर्व में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से कुल आठ लोग जख्मी हुए थे। दोनों तरफ से वंशी थाने में केस दर्ज किया गया था।