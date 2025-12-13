जहानाबाद में ट्रेन से उतरकर घर जा रही छात्रा से ऑटो चालक ने किया दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार
जहानाबाद में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। नाबालिग छात्रा गयाजी से पेपर देकर आ रही थी। पुलिस ने आरोपित ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिय ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मखदुमपुर (जहानाबाद)। गयाजी से परीक्षा देकर ट्रेन से मखदुमपुर स्टेशन लौटी नाबालिग छात्रा के साथ घर जाने के दौरान रास्ते में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर हत्या करने का भी प्रयास किया गया।
छात्रा की सूझबूझ से पुलिस ने आरोपित ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मारपीट व हत्या के प्रयास की धारा भी लगाई गई है।
छात्रा शुक्रवार को परीक्षा में शामिल होने गयाजी गई थी, परीक्षा देकर ट्रेन से शाम सात बजे मखदुमपुर स्टेशन पहुंची। स्टेशन से बाहर निकल कर अपने घर जाने के लिए ऑटो की तलाश करने लगी, नहीं मिलने पर एक ऑटो चालक रिजर्व में जाने को राजी हुआ।
अंधेरा होने की वजह से छात्रा ऑटो रिजर्व कर घर जाने लगी। बीच रास्ते में चालक ने सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक दी और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा।
छात्रा ने विरोध किया तो मारपीट करते हुए जान से मारने का प्रयास किया। छात्रा डर गई, जिसके बाद चालक ने ऑटो से नीचे उतारकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद छात्रा को ऑटो से वापस मखदुमपुर बाईपास के समीप लाकर उतार दिया और भाग निकला।
हालांकि, इस बीच छात्र ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मोबाइल से ऑटो की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसमें ऑटो का नंबर दर्ज था। वहां से छात्रा किसी तरह मखदुमपुर थाना पहुंची और पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस हरकत में आई और मोबाइल में खींची गई तस्वीर के आधार पर उक्त नंबर के ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया।
चालक की पहचान भीमपुरा गांव निवासी ब्रजकुमार उर्फ छोटू के रूप में की गई है। वह वर्तमान में मखदुमपुर बाजार में घर बनाकर रह रहा है। घोसी एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही फौरन आरोपित ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के लिखित बयान पर आरोपित पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
