Jehanabad Weather: पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, कोहरा दिखाने लगा अपना प्रकोप

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले में कोहरे ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और देर रात के समय घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों और खुले क्षेत्रों में दृश्यता कम हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को कोहरे का प्रकोप अधिक देखने को मिला। दिन चढ़ने के बाद आसमान साफ हो सका। कोहरे के साथ-साथ ठंड में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह-शाम की ठिठुरन अब दिन के समय भी महसूस की जा रही है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं।

बाजारों में स्वेटर, जैकेट, शॉल और कंबल की मांग बढ़ गई है। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ पहले से अधिक नजर आ रही है। ठंड का असर खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है।

चिकित्सकों का कहना है कि इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने और ठंडी हवा से बचने की सलाह दी जा रही है।

कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। प्रशासन और यातायात विभाग द्वारा वाहन चालकों को फॉग लाइट का प्रयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है।