Bihar Politics: 'बिहार को सोने की लंका...', लालू के लाल तेजस्वी पर PK का सियासी अटैक

संवाद सूत्र, मांझा (गोपालगंज)। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने गुरुवार की देर शाम बरौली बाजार में रोड शो के दौरान प्रेस वार्ता में कहा कि तेजस्वी यादव अब बिहार को ‘सोने की लंका’ बना देने की बातें भी कर सकते हैं।

प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पिछले 78 वर्षों में केवल 26 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जिसमें राजद की 18 साल की सरकार में रोजगार नहीं दिए जा सके।

उन्होंने कहा कि अब घर-घर सरकारी नौकरी देने की बातें कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन लोग अब इनके झांसे में नहीं आएंगे।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए को हटाने और जंगलराज वापस नहीं लाने के लिए तैयार है। बिहार में अब जन सुराज की नई व्यवस्था स्थापित होगी।

त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ और बिहार आने वाली ट्रेनों को रोके जाने पर भी किशोर ने हमला किया। उनका कहना था कि यदि लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए सजग नहीं होंगे, तो उन्हें गुजरात-महाराष्ट्र जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी और फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।