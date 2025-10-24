Bihar Election 2025: मिथिलांचल में 10 से अधिक सीटों पर चुनौती दे रहे बागी, समझें चुनावी समीकरण

मृत्युंजय भारद्वाज, दरभंगा। मिथिलांचल में 10 से अधिक सीटों पर बागी खेल बिगाड़ने में लगे हैं। ये प्रत्याशियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। कुछ जगहों पर पार्टियों ने डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन अधिकांश पर बगावती सुर है। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा मैदान में हैं।

उनके सामने बागी मशकुर अहमद उस्मानी चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रत्याशी के खिलाफ जाले प्रखंड कांग्रेस एवं राजद ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ता उस्मानी के समर्थन में दिख रहे हैं। अलीनगर से भाजपा से मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद भाजपा नेता संजय कुमार सिंह पप्पू ने निर्दलीय मैदान में उतरने की घोषणा कर दी थी। नाजिर रसीद भी कटा ली थी, लेकिन नामांकन से पहले पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया।

हायाघाट में भाजपा के बागी नेता रमेश कुमार चौधरी ने तामझाम के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के समझाने पर अपना नामांकन वापस ले लिया। अब वे भाजपा प्रत्याशी डॉ. रामचंद्र प्रसाद के साथ मंच साझा कर रहे हैं।

दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट पर माहौल गर्म गौड़ाबौराम सीट पर माहौल सर्वाधिक गर्म है। महागठबंधन के वीआईपी से संतोष सहनी और राजद के अफजल अली खान आमने-सामने हैं। दोनों ही खुद को महागठबंधन का अधिकृत उम्मीदवार बता रहे हैं। कुशेश्वरस्थान में एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी अतिरेक कुमार के खिलाफ लोजपा (आर) महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू देवी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में चुनौती दे रही हैं। खत्म हुआ बाबूबरही का पेच: मधुबनी के राजनगर से टिकट कटने के बाद पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रीत पासवान एवं लौकहा सीट से लड़ने के लिए तैयार झंझारपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मना लिया है। वहां जदयू के प्रत्याशी हैं।

बाबूबरही में महागठबंधन में पेच फंसा था। राजद से अरुण कुशवाहा और वीआईपी से जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन किया था। अब बिंदु गुलाब यादव ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बेनीपट्टी में भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक डॉ. बी. झा मृणाल बागी बनकर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं।