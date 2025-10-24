Language
    Bihar Politics: मुकेश सहनी के प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन, चुनाव नहीं लड़ेंगी बिंदु गुलाब

    By Pradeep Mandal Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    मधुबनी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जिनमें बिस्फी से दो और मधुबनी, बाबूबरही व लौकहा से एक-एक शामिल हैं। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव भी नाम वापस लेने वालों में हैं। अब चुनावी मैदान में 100 उम्मीदवार हैं, जिनमें सबसे अधिक झंझारपुर और लौकहा से हैं।

    बिंदु गुलाब यादव और मुकेश सहनी।

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के द्वितीय चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार को अभ्यर्थिता वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई।

    समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मीडिया को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 5 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया है।

    उन्होंने बताया कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से दो, मधुबनी, बाबूबरही एवं लौकहा विधानसभा क्षेत्र से एक-एक अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया है।

    नाम वापस लेने वालों में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से आम जनता प्रगति पार्टी के अभ्यर्थी मो. इनामुर रहमान एवं समता पार्टी के अभ्यर्थी मंजरूल हसन, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी निर्दलीय अभ्यर्थी मनोज कुमार चौधरी, बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के अभ्यर्थी सह जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव तथा लौकहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी राम प्रसाद चौपाल शामिल हैं।

    बता दें कि जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चली थी। इस दौरान कुल 129 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। 21 अक्टूबर को हुए स्क्रुटनी की प्रक्रिया में 24 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए थे।

    स्क्रुटनी की प्रक्रिया के उपरांत जिले में कुल 105 अभ्यर्थी बचे हुए थे। नाम वापसी की प्रक्रिया के दौरान पांच अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया। जिसके बाद जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए अब कुल 100 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में रह गए हैं। सर्वाधिक अभ्यर्थी झंझारपुर एवं लौकहा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में डटे हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं।

    किस विधानसभा क्षेत्र से कितने प्रत्याशी:

    विधानसभा क्षेत्र कुल नामांकन नाम वापसी के बाद बचे प्रत्याशी
    हरलाखी 17 10
    बेनीपट्टी 11 11
    खजौली 10 08
    बिस्फी 12 08
    मधुबनी 21 09
    राजनगर 09 07
    झंझारपुर 13 13
    फुलपरास 10 10
    लौकहा 14 13