Bihar Politics: मुकेश सहनी के प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन, चुनाव नहीं लड़ेंगी बिंदु गुलाब

जागरण संवाददाता, मधुबनी। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के द्वितीय चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार को अभ्यर्थिता वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई।

समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मीडिया को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 5 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया है।

उन्होंने बताया कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से दो, मधुबनी, बाबूबरही एवं लौकहा विधानसभा क्षेत्र से एक-एक अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया है।

नाम वापस लेने वालों में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से आम जनता प्रगति पार्टी के अभ्यर्थी मो. इनामुर रहमान एवं समता पार्टी के अभ्यर्थी मंजरूल हसन, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी निर्दलीय अभ्यर्थी मनोज कुमार चौधरी, बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के अभ्यर्थी सह जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव तथा लौकहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी राम प्रसाद चौपाल शामिल हैं।