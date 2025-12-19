थावे मंदिर चोरी कांड: गोपालगंज जिले के आभूषण कारीगरों पर पुलिस की पैनी नजर, छापेमारी तेज
गोपालगंज जिले के थावे मंदिर में हुई चोरी के बाद, पुलिस आभूषण कारीगरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चोरी कांड की जांच के दौरान, पुलिस ने जिले के कई आभू ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में हुई बड़ी चोरी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिला मुख्यालय से करीब छह किलोमीटर दूर स्थित थावे दुर्गा मंदिर परिसर में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने मां भवानी के सोने का मुकुट, हार, छत्री समेत करीब एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जेवरात चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रशासन व श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश फैल गया।
चोरी की इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने आभूषणों की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया है। जो शुक्रवार को शहर के अलावा सिवान, मीरगंज समेत आसपास के इलाकों में सक्रिय आभूषण कारीगरों और दुकानदारों पर नजर रख रही है। खासकर उन कारीगरों के यहां छापेमारी की जा रही है, जो आभूषण गलाने का कार्य करते हैं।
पुलिस को आशंका है कि चोरी किए गए कीमती आभूषणों को जल्द ही गलाकर बेचने की कोशिश की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आभूषण निर्माण और खरीद-बिक्री से जुड़े कारोबारियों से पूछताछ की जा रही है। कई संदिग्धों से पूछताछ के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
थावे मंदिर राज्य का एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है, जहां साल भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। ऐसे में इस चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और चोरी गए आभूषण बरामद कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
मंदिर से चोरी लॉकर को दूर लेकर जाने के बाद चोरों ने निकाला था आभूषण
थावे मंदिर में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने मंदिर से चोरी की गई लॉकर को मंदिर से करीब 1500 मीटर दूर लेकर जाने के बाद पहले खुद को सुरक्षित करने के साथ ही लॉकर तोड़कर उसमें रखा गया सभी जेवर की चोरी कर लिया।
चोरी की घटना के बाद पुलिस की तरफ से लॉकर को बरामद कर लिया गया, लेकिन चोरों की गिरफ्तारी व आभूषण की बरामदगी पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- थावे मंदिर में चोरी के बाद बेलबनवा हनुमान मंदिर की सुरक्षा पर संकट, भगवान भरोसे दान पात्र
यह भी पढ़ें- थावे मंदिर चोरी कांड में पुलिस का एक्शन, छपरा-सिवान समेत 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी
यह भी पढ़ें- तीसरी आंख फेल... 21 मिनट में थावे शक्तिपीठ से एक करोड़ के मुकुट सहित आभूषण चोरी, जांच तेज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।