    थावे मंदिर में चोरी के बाद बेलबनवा हनुमान मंदिर की सुरक्षा पर संकट, भगवान भरोसे दान पात्र 

    By Manoj Kumar Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    थावे दुर्गा मंदिर में चोरी के बाद, गोपालगंज के बेलबनवा हनुमान मंदिर की सुरक्षा खतरे में है। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के किनारे स्थित इस मंदिर में दान पात ...और पढ़ें

    बेलबनवा हनुमान मंदिर की सुरक्षा पर संकट

    संवाद सूत्र, कुचायकोट(गोपालगंज)। थावे दुर्गा मंदिर में हुई भीषण चोरी ने पूरे जिले में मंदिरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी क्रम में कुचायकोट प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के किनारे स्थित बेलबनवा हनुमान मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा में आ गई है। 

    यहां की संपत्ति और दान पात्र फिलहाल पूरी तरह भगवान भरोसे बनी हुई है। इस वर्ष 24 जुलाई की रात सड़क किनारे रखे दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया था। 

    धक्का-मुक्की में पुजारी घायल

    पुजारी भरत पांडेय की सूझबूझ और साहस के कारण चोर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सका। धक्का-मुक्की में पुजारी घायल हुए, फिर भी उन्होंने चोर को पकड़ कर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस के हवाले कर दिया। 

    हालांकि, थावे मंदिर में हुई हालिया चोरी के बावजूद बेलबनवा हनुमान मंदिर में पुलिस की सक्रियता नगण्य दिख रही है। मंदिर परिसर में दो दान पात्र रखे गए हैं। एक अंदर और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे। 

    अब तक राशि की निकासी नहीं

    पुजारी ने कई बार भर जाने की सूचना पदाधिकारियों को दी, लेकिन अब तक राशि की निकासी नहीं हुई। मंदिर सुरक्षा व्यवस्था पर नियमित गश्ती का अभाव है और पुलिस की कोई टीम सक्रिय नहीं है। दो तालों से बंद दान पात्रों के बावजूद चोरी का खतरा बना हुआ है। 

    पुजारी और मंदिर से जुड़े लोग दहशत में हैं और ठंड बढ़ने के साथ सुरक्षा का खतरा और बढ़ गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी मणि भूषण कुमार से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण बात नहीं हो सकी।