गोपालगंज में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से मचा बवाल; दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, पांच जख्मी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। उचकागांव थाना क्षेत्र के उचकागांव में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जाने के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला कर पांच लोगों को जख्मी कर दिया।

सभी घायलों को रेफर किए जाने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में शुक्रवार की रात को भर्ती कराया गया। घटना के बाद हथुआ एसडीपीओ पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने में जुट गए है। जानकारी के अनुसार, उचकागांव निवासी टुनटुन चौरसिया व गांव के कुछ युवकों के बीच सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जाने के बाद से विवाद चल रहा था। इस दौरान टुनटुन चौरसिया पर कुछ लोगों ने लाठी, चाकू व धारदार हथियार से हमला कर दिया।

इस हमले में टुनटुन चौरसिया गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिन्हें बचाने आए सूरज कुमार, अंकित कुमार, सिंटू चौरसिया, जितेंद्र चौरसिया भी हमला कर सभी को घायल कर दिया। घटना के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए।