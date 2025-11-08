गोपालगंज में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से मचा बवाल; दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, पांच जख्मी
गोपालगंज में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के कारण दो गुटों में मारपीट हो गई। इस घटना में पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। उचकागांव थाना क्षेत्र के उचकागांव में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जाने के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला कर पांच लोगों को जख्मी कर दिया।
सभी घायलों को रेफर किए जाने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में शुक्रवार की रात को भर्ती कराया गया। घटना के बाद हथुआ एसडीपीओ पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने में जुट गए है।
जानकारी के अनुसार, उचकागांव निवासी टुनटुन चौरसिया व गांव के कुछ युवकों के बीच सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जाने के बाद से विवाद चल रहा था। इस दौरान टुनटुन चौरसिया पर कुछ लोगों ने लाठी, चाकू व धारदार हथियार से हमला कर दिया।
इस हमले में टुनटुन चौरसिया गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिन्हें बचाने आए सूरज कुमार, अंकित कुमार, सिंटू चौरसिया, जितेंद्र चौरसिया भी हमला कर सभी को घायल कर दिया। घटना के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए।
वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर सभी घायलों को इलाज के लिए उचकागांव सीएचसी में लेकर पहुंची। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
वहीं पुलिस सदर अस्पताल पहुंच कर घायलों का बयान दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है। इस मामले में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जाने के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने में जुट गई है।
यह भी पढ़ें- Pawan Singh: भीड़ के कारण मंच पर नहीं चढ़ पाए भोजपुरी स्टार पवन सिंह, रथ से किया संबोधित
यह भी पढ़ें- अरवल के 325 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों का गठन, 10 प्रतिशत रहेंगे रिजर्व
यह भी पढ़ें- Bihar Election: बिहार के 20 जिलों में स्टार प्रचारक झोकेंगे पूरी ताकत, 9 नवंबर की शाम को थम जाएगा प्रचार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।