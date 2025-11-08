Pawan Singh: भीड़ के कारण मंच पर नहीं चढ़ पाए भोजपुरी स्टार पवन सिंह, रथ से किया संबोधित

जागरण टीम, पूर्णिया (श्रीनगर)। स्थानीय रंगभूमि मैदान में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की जनसभा शुक्रवार को अधिक भीड़ होने के कारण संक्षिप्त हुई। अपने संक्षिप्त संबोधन में कमल निशान पर बटन दबाने की अपील किया। रंगभूमि में बड़ी संख्या में युवा वर्ग अपने चेहते स्टार को देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। कसबा में भी पवन सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। रंगभूमि मैदान में तैयार मंच पर बड़ी संख्या में लोगों के चढ़ जाने के कारण पवन सिंह एक अलग रथ पर चढ़कर मंच तक पहुंचे और उसी रथ से संक्षिप्त संबोधन किया।

उन्होंने लोगों से एनडीए प्रत्याशी विजय खेमका को विजय बनाने की अपील मात्र कर सके। काफी अपील के बाद भी लोगों की भीड़ को रथ को घेरे खड़ी रही और ना ही मंच से ही कोई उतरने को तैयार हुए।

रथ से दो शब्दों में और एक गाने के माध्यम से लोगों को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और चले गए। इस दौरान एनडीए के सभी दलों के नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं, श्रीनगर में भी पवन सिंह ने कसबा विधानसभा के प्रत्याशी नितेश सिंह के पक्ष में जगैली मैदान में शुक्रवार को चुनावी सभा की उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने मतदाताओं से लोजपा आर के प्रत्याशी नितेश सिंह को वोट देकर विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने की अपील की।