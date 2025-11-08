Bihar Election: बिहार के 20 जिलों में स्टार प्रचारक झोकेंगे पूरी ताकत, 9 नवंबर की शाम को थम जाएगा प्रचार
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर आज शाम प्रचार थम जाएगा। मंगलवार को मतदान होगा, जिसमें 3.7 करोड़ से अधिक मतदाता 1302 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे एवं अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर होने वाले चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम थम जाएगा।
सोमवार से इन क्षेत्रों में चुनावी सभाएं, रैली एवं रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। दूसरे चरण के मतदान के पहले सभी दलों एवं प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है।
वहीं, 20 जिलों में दलों के स्टार प्रचारक भी ताकत झोकेंगे। दूसरे चरण का मतदान मंगलवार (11 नवंबर) को सुबह सात बजे से आरंभ होगा।
दूसरे चरण में पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई जिले में स्थिति शेष विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाना है।
दूसरे चरण में 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण में 1302 प्रत्याशियों में से 122 प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाएंगे।
दूसरे चरण में क्षेत्रफल में सबसे छोटा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र (23.887 वर्ग किमी) है तो सबसे बड़ा चैनपुर (1814.15 वर्ग किमी) वाला विधानसभा है। इसी तरह से सबसे कम 247574 मतदाता मखदुमपुर में हैं तो सबसे अधिक 367667 मतदाता हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं।
दूसरे चरण में कुल 45,399 बूथ स्थापित किए गए हैं जिसमें 40073 ग्रामीण और 5326 शहरी क्षेत्रों में हैं। दूसरे चरण में 595 बूथ महिलाओं द्वारा तो 91 बूथ दिव्यांग जन संभालेंगे। दूसरे चरण में 316 माडल बूथ बनाए गए हैं। गये हैं। औसतन हर बूथ पर 815 मतदाता है।
दूसरे चरण में 316 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 63 हजार 373 सेवा मतदाता दूसरे चरण में चिह्नित किए गए हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु के 6,255 दूसरे चरण में मतदान करेंगे। दूसरे चरण में महिला 136 एवं 1165 पुरुष प्रत्याशी हैं।
