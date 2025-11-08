Language
    अरवल के 325 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों का गठन, 10 प्रतिशत रहेंगे रिजर्व

    By Shiv Kumar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:32 PM (IST)

    अरवल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों के गठन की तीसरी प्रक्रिया पूरी हुई। अरवल और कुर्था विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां बनाई गईं, जिनमें 10% रिजर्व पार्टियां भी शामिल हैं। दिव्यांगों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए और महिला कर्मियों को भी शामिल किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समय पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

    मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों का गठन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अरवल। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सूचना विज्ञान केन्द्र में सभी मतदान केन्द्रों के लिए पोलिंग पार्टी के गठन की तृतीय रैंडमाइजेशन प्रक्रिया आयोजित की गई।

    इस कार्यवाही की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने की, जिसमें सामान्य प्रेक्षक अरवल एवं कुर्था विधानसभा क्षेत्र भी उपस्थित रहे। रैंडमाइजेशन के तहत अरवल विधानसभा क्षेत्र के 325 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया, जिसमें 10 प्रतिशत रिजर्व पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित रखा गया है।

    कुर्था विधानसभा क्षेत्र के 326 मतदान केंद्रों के लिए भी आवश्यक संख्या में पोलिंग पार्टियों के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत रिजर्व पार्टियों का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी का गठन किया गया, ताकि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान का सुगम अनुभव मिल सके।

    इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए दो महिला प्रबंधित मतदान केन्द्रों के संचालन हेतु महिला कर्मियों की पोलिंग पार्टियों का मैन्युअल चयन किया गया, जिससे महिलाओं की गरिमामयी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पोलिंग पार्टियों को समय पर प्रशिक्षण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की व्यवधान स्थिति उत्पन्न न हो। रैंडमाइजेशन पूर्ण होते ही पोलिंग पार्टियों की सूची संबंधित पोर्टल एवं नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्रदर्शित कर दी गई है।

