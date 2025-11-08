बिहार-आंध्र प्रदेश के बीच उद्योग एवं IT क्षेत्र में सहयोग की संभावना पर चर्चा, मंत्री नारा लोकेश भी रहे मौजूद

बैठक में दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक सहयोग और आइटी सेक्टर में संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। चैम्बर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश कभी पड़ोसी राज्य हुआ करते थे।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज में शनिवार को आयोजित बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री नारा लोकेश ने राज्य के उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ संवाद किया।

आज आंध्र प्रदेश उद्योग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है। दोनों राज्यों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान कर विकास को नई दिशा दी जा सकती है।

उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि भविष्य में चैम्बर परिसर में एक दिवसीय संयुक्त बैठक आयोजित की जाए, जिसमें संभावित साझेदारी के क्षेत्रों पर विस्तार से विचार-विमर्श हो। इस प्रस्ताव पर मंत्री नारा लोकेश ने सहमति जताई।

मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने उद्यमिता विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं।

बिहार और आंध्र प्रदेश मिलकर इस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं, जिसके लिए दोनों राज्यों के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आइटी और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, जिससे दोनों राज्यों के युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं।