Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार-आंध्र प्रदेश के बीच उद्योग एवं IT क्षेत्र में सहयोग की संभावना पर चर्चा, मंत्री नारा लोकेश भी रहे मौजूद

    By Nalini Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:16 PM (IST)

    बिहार और आंध्र प्रदेश ने उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश की उपस्थिति ने इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाया। इस सहयोग का उद्देश्य दोनों राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और नए अवसर पैदा करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार-आंध्र प्रदेश: उद्योग और आईटी में सहयोग की नई राह। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज में शनिवार को आयोजित बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री नारा लोकेश ने राज्य के उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ संवाद किया।

    बैठक में दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक सहयोग और आइटी सेक्टर में संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। चैम्बर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश कभी पड़ोसी राज्य हुआ करते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज आंध्र प्रदेश उद्योग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है। दोनों राज्यों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान कर विकास को नई दिशा दी जा सकती है।

    उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि भविष्य में चैम्बर परिसर में एक दिवसीय संयुक्त बैठक आयोजित की जाए, जिसमें संभावित साझेदारी के क्षेत्रों पर विस्तार से विचार-विमर्श हो। इस प्रस्ताव पर मंत्री नारा लोकेश ने सहमति जताई।

    मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने उद्यमिता विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं।

    बिहार और आंध्र प्रदेश मिलकर इस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं, जिसके लिए दोनों राज्यों के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आइटी और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, जिससे दोनों राज्यों के युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं।

    बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष एनके ठाकुर और विशाल टेकरीवाल, महामंत्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष राजेश जैन, पूर्व अध्यक्ष सुभाष पटवारी, अजय गुप्ता, आशीष शंकर, प्रदीप चौरसिया, सुबोध जैन, पशुपति नाथ पांडेय, रमेश गांधी, पवन भगत, विकास कुमार, अनिल पचीसिया, आलोक पोद्दार, गणेश कुमार खेतड़ीवाल, रामाशंकर प्रसाद, राकेश कुमार भी थे।