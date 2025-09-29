गोपालगंज से दिल्ली के लिए सीधी ट्रे्न सेवा शुरू, सांसद ने Amrit Bharat Express को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

गोपालगंज जिले के थावे जंक्शन से पहली बार दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना हुई। सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस नई ट्रेन सेवा से गोपालगंज के लोगों को दिल्ली और अन्य शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे समय और सुविधा की बचत होगी। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस भी थावे जंक्शन से शुरू हो रही है जो सूरत तक जाएगी।

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। गोपालगंज जिले के लिए ऐतिहासिक दिन रहा जब सोमवार को थावे जंक्शन से पहली बार दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई। सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।

स्टेशन परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था और बैंड-बाजा और फूलों से यात्रियों का स्वागत कर माहौल को उत्सव जैसा बना दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन और रेल यात्री मौजूद रहे। मौके पर बीजेपी विधायक कुसुम देवी और एमएलसी राजीव कुमार भी शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने इसे गोपालगंज के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। लंबे समय से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की मांग उठ रही थी, जो अब पूरी हो गई है।

जानकारी के अनुसार, 05133/05134 छपरा - आनंद बिहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में दो दिन (द्विसाप्ताहिक) किया जाएगा। ट्रेन थावे जंक्शन से होकर गुजरेगी। छपरा से ट्रेन सुबह 11 बजे रवाना होकर सिवान 11:50 बजे, थावे 12:30 बजे, गोरखपुर 3:20 बजे और आनंद बिहार टर्मिनल सुबह 8 बजे पहुंचेगी।

इससे गोपालगंज वासियों को सिवान, छपरा और यूपी के गोरखपुर जाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया है। यात्रियों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। एक यात्री ने बताया कि अब हमें दिल्ली या गोरखपुर जाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सेवा हमारे लिए सुविधा और समय की बचत का बड़ा माध्यम है।

एक अन्य यात्री ने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए भी राजधानी से सीधे जुड़ाव मिलेगा। सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्रालय के सहयोग से यह सपना साकार हुआ है।

उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में गोपालगंज से और भी बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कल से गोपालगंज के थावे जंक्शन से मंगलवार से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन सुबह 5 बजे हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे।