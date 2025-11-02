निर्वाचन आयोग की मुहिम पर उठ रहे सवाल: गया में विधानसभा चुनाव 2020 की होर्डिंग, वेंडर ने की मिटाने की कोशिश

जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला एवं निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर कोषांग गठित है, ताकि निर्वाचन विधिवत रूप से संचालित हो सके। इसी क्रम में स्वीप कोषांग का कमाल देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में स्वीप कोषांग के कंधों पर अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है कि गांव, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। लेकिन कोषांग के जरिए लापरवाही बरती गई, गया शहर विधानसभा, टिकारी एवं गुरुआ विधानसभा में कई स्थानों पर मतदाता जागरूकता को लेकर होर्डिंग लगाया गया है, यह होर्डिंग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जगह गत वर्ष 2020 में हुए चुनाव की होर्डिंग लगा दी गई है।

इसे पढ़ने के बाद कुछ बुद्धिजीवी मतदाताओं ने इस भ्रामक होर्डिंग से दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता को लेकर काफी प्रचार प्रसार कर रहा है, फिर भी इस तरह की होर्डिंग को लगाना गलत है। इससे मतदाता दिग्भ्रमित हो रहे हैं।

बताया गया कि शहरी विधानसभा अंतर्गत एसडीओ कार्यालय के सामने केदारनाथ मार्केट, राय काशीनाथ मोड़, गांधी मैदान के प्रवेश द्वार सहित अन्य स्थानों पर 2020 का होर्डिंग लगा है। इस तरह होर्डिंग 13 अक्टूबर को बिहार विधानसभा को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद लगाया गया है।