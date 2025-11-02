Language
    निर्वाचन आयोग की मुहिम पर उठ रहे सवाल: गया में विधानसभा चुनाव 2020 की होर्डिंग, वेंडर ने की मिटाने की कोशिश

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:00 AM (IST)

    गया में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्वीप कोषांग की लापरवाही सामने आई है। कोषांग ने मतदाता जागरूकता के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव के होर्डिंग लगा दिए, जिससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। मतदाताओं ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है और कार्रवाई की मांग की है।

    वर्ष 2020 का होडिंग लगाकर कर रहे मतदाताओं को जागरूक। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला एवं निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर कोषांग गठित है, ताकि निर्वाचन विधिवत रूप से संचालित हो सके। इसी क्रम में स्वीप कोषांग का कमाल देखने को मिला।

    विधानसभा चुनाव में स्वीप कोषांग के कंधों पर अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है कि गांव, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है।

    लेकिन कोषांग के जरिए लापरवाही बरती गई, गया शहर विधानसभा, टिकारी एवं गुरुआ विधानसभा में कई स्थानों पर मतदाता जागरूकता को लेकर होर्डिंग लगाया गया है, यह होर्डिंग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जगह गत वर्ष 2020 में हुए चुनाव की होर्डिंग लगा दी गई है।

    इसे पढ़ने के बाद कुछ बुद्धिजीवी मतदाताओं ने इस भ्रामक होर्डिंग से दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता को लेकर काफी प्रचार प्रसार कर रहा है, फिर भी इस तरह की होर्डिंग को लगाना गलत है। इससे मतदाता दिग्भ्रमित हो रहे हैं।

    बताया गया कि शहरी विधानसभा अंतर्गत एसडीओ कार्यालय के सामने केदारनाथ मार्केट, राय काशीनाथ मोड़, गांधी मैदान के प्रवेश द्वार सहित अन्य स्थानों पर 2020 का होर्डिंग लगा है। इस तरह होर्डिंग 13 अक्टूबर को बिहार विधानसभा को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद लगाया गया है।

    यह होर्डिंग शनिवार यानी 1 नवंबर तक लगा हुआ है। होर्डिंग की तस्वीर लेने के बाद वेंडर ने गांधी मैदान में लगे वर्ष 2020 को मिटाने का प्रयास किया। इधर, शहरी क्षेत्र में निर्वाचन के गलत होर्डिंग की शिकायत कुछ मतदाताओं ने गया शहरी विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक को व्हाट्सएप के जरिए जानकारी देते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

