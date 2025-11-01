Bihar Election 2025: नेताओं की हवाई उड़ान पर मोंथा चक्रवात ने लगाई ब्रेक, कई चुनावी सभाएं हुईं रद

जागरण संवाददाता, पटना। मोंथा चक्रवात का असर बिहार में शनिवार को चौथे दिन भी चुनावी प्रचार पर छाया रहा। पटना एयरपोर्ट से नेताओं की हवाई उड़ानों पर मौसम ने ब्रेक लगा दिया। पूरे दिन में केवल दो ही हेलीकाप्टर चुनावी जनसभा के लिए उड़ान भर सके एक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दूसरे में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यात्रा की। तेजस्वी यादव ने सिवान के रघुनाथपुर में सभा को संबोधित किया, जबकि सम्राट चौधरी वैशाली पहुंचे।

नेताओं ने फोन कॉल के जरिए जनता को किया संबोधित हालांकि, दिनभर के शेड्यूल में दर्जनभर हेलीकाप्टर उड़ान नहीं भर सके। मौसम खराब होने, लगातार वर्ष और गीले हैलीपैड की वजह से कई शीर्ष नेताओं को अपनी सभाएं रद करनी पड़ीं। जिन जिलों में हेलीकाप्टर नहीं पहुंच सके, वहां नेताओं ने फोन कॉल के जरिए ही जनता को संबोधित किया और वोट की अपील की।

तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली समेत कई जिलों की सभाओं को फोन से संबोधित करते हुए कहा कि मौसम खराब होने के कारण हेलीकाप्टर उड़ान नहीं भर सका, लेकिन जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं, एनडीए के नेताओं ने भी फोन काल के माध्यम से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से संवाद किया।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को पटना में पश्चिमी हवा की गति करीब चार किलोमीटर प्रति घंटा और दृश्यता लगभग 2000 मीटर रही, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। हैलीपैड की स्थिति खराब होने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेजस्वी यादव, जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी सहित कई दिग्गज नेताओं की यात्राएं स्थगित करनी पड़ीं। मौसम के कारण चुनावी रणभूमि में शनिवार को राजनीतिक उड़ानें थमी रहीं, लेकिन नेताओं ने तकनीक का सहारा लेकर प्रचार की रफ्तार बनाए रखी।